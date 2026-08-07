Murió un mecánico de 30 años en Roca: fue aplastado por un auto que estaba reparando

En Roca se registró un trágico accidente en el que murió un mecánico de 30 años. El hombre realizaba tareas debajo de un vehículo cuando terminó aplastado por el mismo. Si bien sus familiares intentaron asistirlo mientras solicitaban una ambulancia, no lograron reanimarlo.

Lo que se sabe del trágico accidente en Roca

El hecho ocurrió el 6 de agosto por la tarde, pero tomó mayor repercusión este viernes. De acuerdo a la información oficial brindada a Diario RÍO NEGRO, todo sucedió en un domicilio ubicado sobre la calle Costa Rica al 1.000.

Personal del Centro de Monitoreo acudió al sitio tras recibir un llamado de emergencia por el grave accidente. Cuando arribaron se constató la presencia de personal médico de SIARME, quienes intentaban reanimar a un hombre de 30 años que estaba inconsciente.

Testigos declararon ante la Policía, que la víctima estaba realizando tareas de mecánica en un vehículo y estaba debajo del mismo. En un determinado momento, el rodado cedió y el hombre quedó «aprisionado a la altura de cuello».

En primera instancia, los familiares que se encontraban en el domicilio lo asistieron y, tras liberarlo, iniciaron maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada de la ambulancia. Sin embargo, pese a los esfuerzos y la posterior intervención del personal médico, se terminó constatando su muerte.

En el hecho intervinieron el Gabinete de Criminalística y el médico policial, quien certificó la causa como «muerte por asfixia traumática accidental». Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso las diligencias de rigor para esclarecer lo ocurrido, aunque se adelantó que no hay signos de criminalidad.