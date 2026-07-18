El PJ se reúne el 8 en Roca y se iniciará el armado de la candidatura de María Emilia Soria

A mediados de junio, la intendenta María Emilia Soria, con su hermano Carlos, visitó Bariloche. Antes, declaró que "alguien" de esa ciudad sería su vice.

El justicialismo rionegrino intentará dar el primer paso hacia la reunificación del peronismo el próximo 8 de agosto con un encuentro en General Roca donde reunirá a los sectores internos del PJ y, además, a las fuerzas políticas que integraron el último frente electoral encabezado por ese partido.

La convocatoria reemplazará a la reunión prevista inicialmente para el 6 de junio en Choele Choel, cuya postergación respondió a la decisión de ampliar la participación y garantizar la presencia de la totalidad de los sectores del espacio. En el proceso cobró protagonismo el sector encabezado por la intendenta de General Roca, María Emilia Soria.

El encuentro tendrá un marcado perfil político y servirá para comenzar a instalar a Soria como candidata de un frente liderado por el justicialismo con vistas a la disputa por la Gobernación en 2027.

El pretendido acto buscará exhibir una imagen de amplitud. Fueron invitados distintos sectores internos del PJ, intendentes, legisladores, dirigentes territoriales y las organizaciones que acompañaron al peronismo en la última coalición electoral.

Durante esta semana quedará definido si la actividad incluirá también una reunión formal del Consejo Provincial del PJ —como estaba previsto para el encuentro de Choele Choel— o si toda la atención estará concentrada en el acto político.

La dirigencia del PJ preveía reunirse inicialmente el 6 de junio en Choele Choel, pero luego se postergó y se prefirió una mayor convocatoria.

La organización marcará el inicio del proceso de reordenamiento peronista bajo el liderazgo político de María Emilia Soria y con la intervención de su hermano Carlos Soria como principal operador del sector.

La estrategia persigue dos objetivos. Dejar atrás —o al menos postergar— las diferencias internas que fracturaron al peronismo en las elecciones de 2023. Por otro lado, consolidar la construcción de una propuesta política para disputar el gobierno provincial.

En los últimos meses, María Emilia Soria mantuvo contactos con dirigentes con los que había tenido diferencias, entre ellos el exsenador Martín Doñate. Buscó acercar posiciones, prometió un esquema de integración, pero, al mismo tiempo, dejó en claro que pretende conducir el proceso político. En ese marco, declaró públicamente que la candidatura a la vicegobernación recaerá en «alguien de Bariloche».

El acto del 8 no tendrá el formato de un lanzamiento de candidatura, pero sí representará el inicio de su instalación como principal referencia del peronismo de Río Negro y como eje ordenador de la estrategia opositora frente al oficialismo de Juntos Somos Río Negro.

La elección de Roca tampoco resulta casual. Es el principal bastión electoral del justicialismo y el distrito desde el cual la familia Soria construyó su proyección política provincial.

Además del posicionamiento electoral, el encuentro buscará consensuar una agenda política común y establecer un mecanismo de funcionamiento que permita sostener la actividad del frente más allá de las coyunturas electorales.