Ya se puede descargar gratis el libro de cuentos sobre Vaca Muerta: «Frackibacter Vaccamortensis»

Vaca Muerta suele ser sinónimo indiscutido de cifras récord de producción, inversiones multimillonarias, divisas y debate energético. Sin embargo, antes de erigirse como la formación geológica estrella del país, ese espacio patagónico es también un territorio habitado: un entramado social y ambiental en el que la transformación del paisaje redefine la vida cotidiana, la convivencia comunitaria y las formas mismas de pensar el futuro.

Con esa premisa como punto de partida nace «Frackibacter Vaccamortensis. Ficciones sobre el petróleo», una ambiciosa antología impulsada por el Proyecto Eco Eco -iniciativa desarrollada por el colectivo Periodistas por el Planeta (PxP)- que reúne relatos inéditos de Gabriela Cabezón Cámara, Magalí Etchebarne, Michel Nieva, Gabriela Borrelli y Claudia Aboaf. Con prólogo de Pablo Schanton y epílogo de Valeria Meiller, fue publicada por Tenemos las Máquinas y Proyecto Eco Eco.



Los cuentos que integran este volumen tienen su raíz en una experiencia de inmersión territorial compartida por sus autores en Añelo, la localidad neuquina convertida en el epicentro urbano e industrial de la megaformación. Desde miradas y estilos estéticos muy diversos, la obra indaga en las grietas del fracking, los impactos ambientales palpables y las fricciones entre la lógica extractiva y la cotidianeidad de las comunidades localizadas sobre la cuenca.

El proyecto nació con una intención particular: abordar los hidrocarburos como problema ecológico desde la potencia del arte y no únicamente desde la investigación académica, la denuncia política o la crónica de actualidad. Para ello, Eco Eco convocó a creadores de distintas disciplinas a imaginar nuevas formas de narrar la relación entre industria, sociedad y naturaleza a través de la poesía, la canción, el rap, la fotografía y el audiovisual, teniendo a esta antología literaria como una de sus piezas centrales.

Metáfora de una posible regeneración



El peculiar título del libro proviene de una invención literaria del escritor argentino, investigador y docente en la Universidad de Nueva York, Michel Nieva (autor de «La infancia del mundo»): la Frackibacter Vaccamortensis. Se trata de una bacteria capaz de sobrevivir y mutar en un ecosistema alterado por el fracking, convertida en el símbolo de una posible regeneración o resistencia biológica tras la devastación.

Ficha y descarga libre: Título: Frackibacter Vaccamortensis. Ficciones sobre el petróleo. Autores: Gabriela Cabezón Cámara, Magalí Etchebarne, Michel Nieva, Gabriela Borrelli y Claudia Aboaf. Editorial Tenemos las máquinas/ Proyecto: Proyecto Eco Eco (Periodistas por el Planeta). El libro ya se encuentra disponible para su lectura y descarga gratuita en el sitio web oficial