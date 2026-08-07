Peso chileno hoy, viernes 7 de agosto: a cuánto cotiza y qué pasa con el dólar para viajar a Chile
¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, viernes 7 de agosto de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.
Este viernes 7 de agosto, la divisa trasandina registró una leve suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.
Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?
A continuación, repasamos la grilla actualizada con el precio del peso chileno hoy y los mejores consejos para tus operaciones.
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 07 de agosto de 2026?
Viernes 07 de agosto de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1.72 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $171.930,41 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 7 de agosto de 2026?
Si planificás viajar a Chile este 07 de agosto de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial este 07 de agosto de 2026:
- $1.470,00 para la compra
- $1.520,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este 07 de agosto de 2026:
- $1.460 para la compra.
- $1.530 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 7 de agosto de 2026?
Desde mediados de julio de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.
Así se encuentran este 07 de agosto de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Estado hoy
07/08/2026
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|9:00 a 19:00 horas (hora argentina) y de 8:00 a 18:00 horas (hora chilena)
|Circular con precaución.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|09:00 a 18:00 hs
|Permitido exclusivamente para vehículos menores y colectivos/buses.
|Pino Hachado
|INHABILITADO
|Egreso (Argentina hacia Chile): 09:00 a 18:00 horas.
Ingreso (Chile hacia Argentina): 09:00 a 19:00 horas
|Calzada con acumulación de hielo y nieve.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 09:00 a 18:00
Ingreso 09:00 a 19:00
|Habilitado únicamente para vehículos menores.
|Hua Hum
|HABILITADO
|08:00 a 19:00. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos particulares y colectivos.
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