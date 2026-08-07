Peso chileno hoy, viernes 7 de agosto: a cuánto cotiza y qué pasa con el dólar para viajar a Chile

Este viernes 7 de agosto, la divisa trasandina registró una leve suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.

Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?

A continuación, repasamos la grilla actualizada con el precio del peso chileno hoy y los mejores consejos para tus operaciones.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 07 de agosto de 2026?

Viernes 07 de agosto de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1.72 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $171.930,41 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 7 de agosto de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 07 de agosto de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este 07 de agosto de 2026:

$1.470,00 para la compra

para la compra $1.520,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este 07 de agosto de 2026:

$1.460 para la compra.

para la compra. $1.530 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 7 de agosto de 2026?

Desde mediados de julio de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.

Así se encuentran este 07 de agosto de 2026, según el último reporte: