El plan para definir el futuro del cerro Catedral está listo pasar al Concejo de Bariloche

El municipio quiere establecer parámetros urbanísticos en 77 de las 1920 hectáreas del área del cerro Catedral. (foto de archivo de Alfredo Leiva)

Tras culminar el proceso administrativo, con algunos cuestionamientos de parte de los sectores críticos, el proyecto con el plan director de desarrollo urbano ambiental del cerro Catedral, que definirá los parámetros urbanísticos de una parte del centro de esquí, está listo para que desde el Ejecutivo municipal lo manden al Concejo Municipal. Allí, el proyecto jugará el partido decisivo.

Los plazos los maneja el intendente de Bariloche, Walter Cortés, que resolverá si quiere apurar o no el tratamiento de la iniciativa en el Concejo.

La secretaria de Planeamiento del municipio, Sofía Maggi, informó a Diario RÍO NEGRO que el expediente, con toda la documentación del proyecto, que definirá el futuro del desarrollo del cerro Catedral, ya hizo todo los pasos administrativos. Ese plan tiene el respaldo de la empresa Catedral Alta Patagonia, que es la concesionaria del centro de esquí.

“En el Departamento Ejecutivo ya no hay más que hacer. Todo lo que sigue es en el Concejo Deliberante”, explicó la funcionaria.

Dijo que no hay un plazo para enviar el proyecto de ordenanza al Concejo y reveló que tampoco se hicieron correcciones al proyecto que se analizó, por ejemplo, en audiencia pública. Aunque aclaró que eso “no quita que lo haya antes de elevarlo al Concejo”.

En consecuencia, todo dependerá de una decisión del intendente. También, influirá posiblemente el momento político que se viva en la ciudad, que en las próximas semanas entrará de lleno en un clima de campaña por la elección de convencionales constituyentes municipales, que fue convocada para el 1 de noviembre próximo. Los convencionales reformarán la Carta Orgánica Municipal y Cortés quiere modificaciones de fondo.

Un paso importante

Una pequeña parte de la ciudadanía de esta ciudad conoció algunos puntos de vista en relación al plan de desarrollo urbano ambiental de Catedral en la audiencia pública, que se hizo el 21 de mayo pasado.

El plan prevé establecer parámetros urbanísticos y de uso de suelo sobre 77 de las 1.920 hectáreas de superficie que tiene el área del cerro Catedral y contempla el plan de inversiones proyectado por Capsa. En la audiencia pública hubo voces a favor y en contra, que alertaron por el impacto ambiental y geológico.

Es más, tras la audiencia, hubo presentaciones con observaciones al plan por parte del Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería de Río Negro, del Colegio de Arquitectos, de la junta vecinal Cerro Catedral, entre otros.

Un ordenamiento histórico

Desde el Gobierno municipal defiende el plan porque sostienen que propone “un ordenamiento histórico” para el área y “protege el 96% de la montaña”.

Según la información oficial, “el plan garantiza el dominio municipal sobre las tierras, reduce drásticamente (50%) el área de intervención en la base y asegura obras de infraestructura clave, sin costo para la comunidad”.

“Este plan no se presenta solo como el motor de la modernización turística necesaria para Bariloche, sino fundamentalmente como el plan de ordenamiento municipal más riguroso en la historia del cerro”, afirmaron a mediados de mayo pasado desde el Ejecutivo municipal para salir a responder las críticas.

“La principal preocupación pasa por el otorgamiento de parámetros urbanísticos y capacidad constructiva sobre tierras públicas estratégicas, sin que hasta el momento se haya explicado claramente bajo qué figura jurídica concreta se pretenden ejecutar esos desarrollos”, opinó entonces la arquitecta Alicia Albandoz, que integra la conducción del Colegio de Arquitectos local.