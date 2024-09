El presentismo docente se pagará el lunes 30 en Neuquén

El Gobierno de Neuquén confirmó que el personal docente de Neuquén cobrará por primera vez el adicional por presentismo la próxima semana.

El pago se hará efectivo el lunes 30 de septiembre, por planilla complementaria.

Se trata de un plus del 15% en los haberes de quienes no hayan superado las tres inasistencias justificadas por trimestre (como máximo dos por mes). No contempla ninguna clase de quita, por lo que aquellos que no cumplan los requisitos no percibirán descuentos.

El pago es automático por lo tanto no requiere inscripción para acceder al mismo. Desde el Consejo Provincial de Educación se habilitó la posibilidad de renunciar al beneficio: quienes quieran hacerlo deben ingresar a la plataforma oficial interna: https://portalunico.neuquen.edu.ar/.

La ley 3447 entró en vigencia el 1 de julio aunque, tras una negociación que hizo el gobierno con ATEN, se acordó que los requisitos recién empiecen a contar a partir del 19 de agosto.

Si bien el monto exacto que podrán cobrar los docentes no se conoce, el gobierno había estimado que la suma podría alcanzar hasta los 139.500 pesos de bolsillo para una maestra o maestro de grado.

En el caso de quien ejerce la dirección, la suma de bolsillo sería de hasta unos 305.000 pesos.

El gremio cuestionó durante el debate legislativo la sanción de la ley. También presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia. Se declaró admisible, pero nunca avanzó. Desde el 13 de septiembre el expediente permenece frizado en el despacho de la presidenta Soledad Gennari.