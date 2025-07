El concejal de Cutral Co que se pasó a La Libertad Avanza reveló cuál fue el «punto de quiebre» con Rolando Figueroa

En Cutral Co, el concejal César Omar Pérez, quien asumió en la banca por el espacio político Comunidad decidió alejarse y comenzar a trabajar en La Libertad Avanza. La relación con el gobernador Rolando Figueroa se fracturó desde el momento en que votó en contra de la ordenanza para aplicar la llamada tasa vial en Cutral Co. Pérez planteó que hay una serie de temas con los que acuerda en el partido que tiene a la diputada nacional Nadia Márquez, como presideta de la fuerza en Neuquén.

La novedad que dio a conocer primero por redes sociales y luego lo confirmó, trascendió el fin de semana, después del encuentro que el propio Omar Pérez tuvo con el ministro jefe de Gabinete, Guillermo Francos ,en Buenos Aires.

«Lo venía pensando porque la relación con Comunidad no estaba bien», dijo ante la consulta de Diario Río Negro, el concejal cutralquense. Si bien es la primera vez que está en un cargo electivo -asumió el 10 de diciembre de 2023- no es ajeno a la función pública porque ocupó el puesto como ministro de Trabajo, Seguridad y Justicia con la gestión del Jorge Sapag, en 2009.

Pérez analizó que ya no tenía relación con el gobernador Rolando Figueroa desde el momento en que votó en contra de la implementación de la tasa vial en Cutral Co. «No quedó bien la relación. No lo dijo directamente, pero mencionó a los «demagogos» refiriéndose a mí, en un acto público que se hizo en Cutral Co», sostuvo.

Se volvieron a ver en el acto del aniversario de Plaza que se realizó el 26 de abril de este año. Solo cruzaron un saludo, pero no volvieron a hablar más. Tampoco con la ministra Julieta Corroza.

«Venía madurando la posibilidad. Incluso pensé en la posiilidad de crear un partido local para competir en las elecciones municipales», contó a este medio.

Por otra parte, reconoció que hace mucho tiempo lo llamaban los referentes de LLA de Neuquén y de Cutral Co. «Querían que me uniera porque tenía luchas muy parecidas o que se identificaban, como la tasa vial o las cuestiones que tienen que ver de índole municipal y la oposición al aumento de las tarifas».

Desde hace tres meses atrás, se estrechó el vínculo con los referentes locales -en Cutral Co es Carlos Figueroa- y, desde entonces avanzaron en cómo trabajar. Pérez dejó en claro que hay ciertas cuestiones que no respalda de LLA y se lo respetaron, por lo que decidieron concretar el ingreso a la fuerza del presidente Javier Milei.

Hay un bosquejo de un acuerdo programático sobre los temas que Pérez propuso trabajar a nivel local.

El último contacto entre el gobernador Rolando y el concejal Pérez fue en abril (Foto: gentileza)

Desaires y falta de comunicación

De su paso por Comunidad, el también abogado subrayó que no se sintió parte del espacio. Describió una serie de situaciones dadas para fundamentar sus dichos. Entre ellos, la presentación del programa de Regionalización, las reuniones convocadas o las visitas oficiales del gobernador Figueroa y de las que se enteraba de la presencia cuando estaba en el acto.

«No me tenían incorporado ni siquiera en el protocolo de las actividades del gobernador. Así que para qué me voy a quedar en un lugar donde evidentemente no quiere que esté. Uno necesita tener estructura para saber por dónde va», sostuvo.

Finalmente, mencinó que con Figueroa se conoce desde hace años, pero que «cuando fue gobernador parecer que cambió bastante». A partir de ahora, si siente que será respaldado por la dirigencia de LLA.