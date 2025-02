Qué pasó con el presentismo para los diputados de Neuquén, a medio año de sanción

Los diputados de Neuquén aprobaron en julio del año pasado una resolución para establecer un régimen de presentismo en la Legislatura, frente a reiteradas ausencias de algunos integrantes y en el medio del conflicto con los docentes por una medida similar en las escuelas. ¿Qué pasó con su aplicación?

La resolución, que salió con unanimidad de 25 diputados que estaban presentes, fijó descuentos del 10% de la dieta por inasistencia injustificada a las sesiones y del 5% por inasistencias a las reuniones de comisión.

Sin embargo, a más de medio año de su sanción, no hay ninguna certeza de que se haya puesto en funcionamiento.

Diario RÍO NEGRO consultó ayer con la presidencia de la Legislatura y se indicó que se evaluará su aplicación cuando empiece el año legislativo. Sobre lo que sucedió entre julio y diciembre, en cambio, pareciera no haber información clara.

Fuentes cercanas a la diputada Zulma Reina, hoy a cargo de la Cámara tras la destitución de Gloria Ruiz, indicaron que aún están en proceso de ordenar y revisar la documentación que dejó la administración anterior y que el tema del presentismo está en ese lote.

La resolución encomendaba a la secretaría de Cámara, en ese momento a cargo de María Isabel Ricchini, su implementación y seguimiento “garantizando la transparencia en el proceso de descuentos y transferencias”.

«La verdad que es necesario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo venir o no a las sesiones, no es lo mismo participar o no de las comisiones. Como habrán visto, no estoy de acuerdo en justificar a quien no viene y no informa y no se preocupa», planteó en esa sesión Reina.

Estaba en discusión la actitud de la entonces diputada Ángela Barahona (Comunidad), quien había faltado a casi todas las sesiones desde su asunción. Finalmente renunció y el gobierno le dio un lugar en el ministerio de Trabajo.

Según habían decidido los diputados, los fondos que se retuvieran de los sueldos a quienes faltaran debían girarse automáticamente, y de forma mensual, al plan de becas Gregorio Álvarez que paga el gobierno provincial. Según pudo saber este diario, nunca se les notificó a los legisladores de la puesta en marcha de la medida.