El Presupuesto 2027 y las PASO abren diferencias entre los gobernadores y complican las negociaciones del Gobierno

El Gobierno impulsa en el Congreso dos iniciativas clave que marcan la prioridad de su agenda legislativa: el proyecto de Presupuesto 2027 enviado hace poco y la reforma electoral orientada a la modificación o eliminación las PASO.

Las dos propuestas generan posturas dispares entre los gobernadores provinciales, incluidos aquellos que tienen buen diálogo o alianza estratégica con la administración libertaria.

Posturas distintas entre gobernadores y la presión sobre el Gobierno

El debate por la reforma electoral y el Presupuesto 2027 generó posturas encontradas entre los mandatarios provinciales.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (PRO), se manifestó a favor de conservar las PASO al señalar que permiten resolver internas con participación ciudadana, al tiempo que ponderó la implementación de la Boleta Única. No obstante, aún no sentó posición sobre el proyecto presupuestario.

En tanto, el gobernador correntino Gustavo Valdés (UCR) le confirmó al Ejecutivo su respaldo a la eliminación de las primarias por considerarlas un gasto prescindible. En contraste, adoptó una postura más cauta respecto al Presupuesto: si bien mostró predisposición para acompañar en términos generales, solicitó modificaciones puntuales en las partidas destinadas al sector universitario.

Por su parte, el mendocino Alfredo Cornejo (UCR) tomó distancia de la propuesta nacional al anticipar que las elecciones primarias se mantendrán en el ámbito provincial en 2027. Sin embargo, en materia económica proyecta respaldar el cálculo de recursos y gastos elaborado por el Ministerio de Economía.

Los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Claudio Poggi (San Luis) son, hasta el momento, los únicos que se expresaron a favor de ambas iniciativas. En declaraciones previas, Jaldo adelantó su acompañamiento al Presupuesto, aunque condicionó su decisión a la revisión de la letra chica y a negociaciones para garantizar obras públicas y recursos específicos para su provincia. Asimismo, ratificó su aval a las PASO para dirimir la interna partidaria local.

En una línea similar se ubica Gustavo Sáenz (Salta), quien evalúa su postura sobre ambos proyectos en el marco de reclamos por la transferencia de fondos e infraestructura vial. Respecto a las primarias, su entorno legislativo evalúa apoyar la suspensión del mecanismo.

A su vez, desde el entorno de Raúl Jalil (Catamarca) indicaron un alineamiento general con las propuestas de la Casa Rosada, aunque aclararon que el bloque de legisladores de su provincia mantendrá independencia de criterio en el recinto.

En paralelo, Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) buscan fijar una postura coordinada en consonancia con el PRO. De manera preliminar, sus equipos señalan preferencia por suspender las PASO en lugar de eliminarlas definitivamente, mientras continúan evaluando la pauta presupuestaria.

Finalmente, el chaqueño Leandro Zdero (UCR) respalda la suspensión de las primarias —instancia ya pausada a nivel provincial— y negocia la inclusión de financiamiento para obras locales dentro del Presupuesto 2027.

Con información de Noticias Argentinas