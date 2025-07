El PRO sigue abierto a una alianza con LLA en Río Negro, pero con una postura crítica

La alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para afrontar las próximas elecciones legislativas es posible, pero la mirada desde el partido de Juan Martin es crítica respecto a algunas posturas que tomó el partido de Javier Milei a nivel nacional y en la provincia.

El líder del PRO en Río Negro, que también es candidato a senador, aseguró ante los micrófonos de RÍO NEGRO DIARIO, dijo que por sintonía, su partido y LLA podrían lograr una alianza, e incluso están abiertos a esa posibilidad. Aclaró que su diálogo con la referente provincial del partido, la diputada Lorena Villaverde, existe pero no es esporádico.

El legislador provincial adelantó que el objetivo de su partido es «elevar la vara de la representación parlamentaria. Es bochornoso lo que pasó en Diputados y el Senado. Las últimas sesiones fueron un papelón», dijo que Martin sobre los enfrentamientos en legisladores de LLA y Unión por la Patria. «Vamos a ver si tienen cintura» para llevar mejores candidatos, afirmó.

En otro parte de la entrevista, reconoció el logro de la baja de la inflación del Gobierno de Milei, pero dijo que «la macro (economía) no se siente en el bolsillo de la gente». También rechazó que no se generan puentes de diálogo y que el Gobierno no instale temas, sino que los impone.

Sobre las quejas por la situación de las universidades y las rutas nacionales, Martin aseguró que no son temas que llegaron con Milei, sino que viene de gestiones anteriores. Y dijo que le llamaba la atención que el Gobierno de Alberto Weretilneck ahora se queje del estado de la Ruta 151 o la 22.

Partidos con los que el PRO de Río Negro no se aliaría

El PRO no tiene la misma postura aliancista que tiene con LLA frente a fuerzas como Primero Río Negro, el partido de Ariel Rivero. «No está claro cómo funciona Primero Río Negro», afirmó el titular del PRO rionegrino.

Tampoco habrá acercamiento con el partido de Aníbal Tortoriello, que hoy logró reconocimiento legal de fuerza Creo Río Negro. Con el cipoleño Martin tiene una larga enemistad y señaló que a «Tortoriello en la Cámara de Diputados, no se le conoce una sola iniciativa».

En este esquema de posibles alianzas, Martín aseguró que si no logran un acuerdo con LLA de Lorena Villaverde, irán con su propia lista, como lo vienen planteando actualmente.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, hasta ahora las negociaciones entre las dos fuerzas no habrían avanzado demasiado.

El titular del PRO Río Negro aseguró que mantiene una línea abierta con la Casa Rosada, más precisamente con la ministra Patricia Bullrich, con quien dijo que habló el domingo pasado. Pero reconoció que en las últimas jornadas todo la atención se la llevó la conformación de las listas para las elecciones legislativas que se desarrollarán en la provincia de Buenos Aires, donde sí habrá una alianza entre los dos partidos.