El pueblo de Río Negro que elige convencionales con el eje en habilitar la re-reelección

Un total de 944 electores tendrán la responsabilidad, el próximo domingo 27, de elegir a los 15 convencionales de Ramos Mexía que analizarán la Carta Orgánica Municipal, con el eje impulsado por el intendente Nelson Quinteros (Todos por Ramos) de permitir tres mandatos consecutivos al frente del Ejecutivo local.

La elección de convencionales fue impulsada el año pasado con la sanción de una ordenanza y tuvo el tropezón inicial de una convocatoria apresurada sin cumplir los plazos exigidos cuando se quiso hacer el comicio junto a las municipales de abril, donde nueve localidades eligieron concejales.

Superada esa instancia y con nueva fecha de elección para el 27 de julio, la Junta Electoral Municipal -integrada por una dirigente del oficialismo, una de JSRN (fuerza aliada al intendente) y el PJ, avanzó con el cronograma y habilitó a las dos listas que competirán: Vamos por Ramos, liderada por Claudia Suárez, y PJ que encabeza Walter Pranao.

Con menos de mil electores, de los cuáles solo uno es extranjero, se habilitarán tres mesas en la escuela primaria de la localidad de la Región Sur, como es habitual en las elecciones municipales, de 8 a 18, explicó Vanesa Carrasco integrante de la Junta Electoral quien indicó que una vez elegidos los convencionales por sistema D’hont y que se proclamen, tendrán 30 días para iniciar el trabajo.

El objetivo es la reforma de la Carta Orgánica Municipal que se estableció en 2012. Para el intendente Quinteros, que cumple su segundo mandato y es un aliado del gobernador Alberto Weretilneck, “hay varios puntos a reformar porque la Carta Orgánica en muchos aspectos no tiene nada que ver con la realidad local, fue un copiado y pegado de otras Cartas Orgánicas”, dijo a Diario RÍO NEGRO.

El jefe comunal no oculta que uno de los principales motivos es habilitar un tercer mandato en el Ejecutivo. “No se trata de una reelección indefinida, solo permitir tres períodos porque no es suficiente el tiempo cuando se quieren hacer cosas, aunque no quiere decir que me vaya a presentar”, aclaró.

Quinteros señaló que la posibilidad de llevar a 12 años la permanencia de un intendente es “un pedido de la gente”, además indicó que se debe modificar un cupo establecido para el pase a planta permanente municipal que toma una base de 3.000 habitantes cuando el municipio llega a 2.000.

El intendente es el promotor principal de la reforma y armador de la lista oficialista donde dijo que confluyen “profesionales, técnicos, profesores, gente joven principalmente”, la mayoría de la fuerza local que creó en 2023 y algunos extrapartidarios.

Críticas a la convocatoria y la intención de permanencia

Desde la oposición, Walter Pranao, el primer candidato a convencional dijo a Diario RÍO NEGRO que “no era necesaria una reforma, la Carta Orgánica es muy joven, tiene solo 13 años”. Aun así, la fuerza decidió conformar lista y dar pelea en las urnas con una mirada crítica a la gestión de Quinteros.

“El intendente debería respetar la Carta Orgánica que ha ignorado sistemáticamente. Promovemos la equidad, el respeto por el otro, que no retrocedamos en el tiempo, que haya una gestión transparente, que esté obligada a rendir cuentas y a cumplir el libre acceso a la información pública”, esgrimió el candidato, que remarcó que la lista surgió de una mesa de vecinos autoconvocados de distintas representaciones políticas, con el apoyo del PJ y el legislador Fabián Pilquinao, que puso el sello y el “asesoramiento técnico”.

El cupo de empleados en la planta permanente también la oposición entiende necesario porque hoy solo hay dos personas regularizadas en el municipio, el resto son contratados, pero cuestiona el cambio en la re-reelección: “El intendente quiere la reelección indefinida y ya pasamos por eso en el pasado, tuvimos un intendente 16 años en el poder y con la Carta Orgánica de 2012 se puso un freno y posibilidad de alternancia”, dijo Pranao.

La campaña ingresa en la recta final, aunque ambos partidos admiten cierto desconocimiento de la población y reforzarán las estrategias la última semana antes de la apertura de las mesas.