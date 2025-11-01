El rol clave del jefe de Gabinete en el Gobierno de Javier Milei, cargo que ya suma tres cambios con la salida de Francos

El rol clave del jefe de Gabinete en el Gobierno de Javier Milei, puesto que ya suma tres cambios con la salida de Francos

El Gobierno ya experimentó varios cambios en su cúpula desde que Javier Milei asumió el cargo de presidente en 2023, pero los movimientos en la Jefatura de Gabinete de Ministros fueron los más destacados por ser un puesto clave en el ámbito político. Con la reciente renuncia de Guillermo Francos, el rol principal del Gabinete ya sumó su tercer recambio que termina por poner en evidencia la búsqueda constante de un perfil que logre equilibrar la gestión libertaria.

El rol del Jefe de Gabinete de Ministros es clave en el Gobierno porque si bien el presidente es el jefe de Gobierno y responsable político de la administración, la Jefatura del Gabinete tiene a su cargo el ejercicio concreto de la administración general.

Es también el principal articulador entre Javier Milei y el resto de los ministros. Debe coordinar y preparar las reuniones para asegurar el cumplimiento de las políticas de gobierno.

A su vez, la Jefatura de Gabinete es considerada el nexo crucial con el Poder Legislativo. Quien ocupe el puesto debe asistir al Congreso periódicamente para informar sobre la marcha del Gobierno y es fundamental en la negociación y el consenso para la aprobación de leyes.

Por último tiene la atribución constitucional de ejecutar la Ley de Presupuesto Nacional y hacer recaudar las rentas de la Nación.

Los jefes de Gabinete de Javier Milei

Desde que Javier Milei asumió como presidente, el cargo de jefe de Gabinete fue uno de los más observados y criticados, que además refleja las diferentes etapas y prioridades del Gobierno libertario.

En total, este rol tuvo tres jefes:

El primero fue Nicolás Posse: en el periodo de diciembre de 2023 a mayo 2024. Su perfil era más de técnico, tenía una larga trayectoria en el sector privado y una estrecha relación personal con Milei. Durante los meses que ocupó el rol, mantuvo un perfil bajo, cumplía con la exigencia constitucional de ir al Congreso, pero evitaba las apariciones públicas. Su salida se interpretó como una necesidad de dar «mayor volumen político» a la Jefatura

Javier Milei junto a Nicolás Posse

El segundo fue Guillermo Francos: asumió en mayo 2024 y renunció el 31 de octubre de 2025. Previo a esto fue ministro del Interior. Durante su gestión, Francos fue la cara visible de varias negociaciones con gobernadores y la oposición aliada dentro del Congreso.

Su renuncia se dio en medio de persistentes rumores de reestructuración.