El rol de los oficialismos en las elecciones y su impacto en los municipios de Río Negro

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, acompañó a Weretilneck al reconocer la derrota. También en su ciudad perdió el oficialismo. Archivo

Los intendentes rionegrinos jugaron en las elecciones nacionales de medio término, hubo algunos más comprometidos con la causa de sus fuerzas y otros menos, y el mensaje de las urnas a las gestiones propias también se sumó al análisis poselectoral, luego de la primera evaluación de la polarización nacional.

En mapa rionegrino divide los intendentes en 30 que jugaron con el oficialismo provincial, ya sea propios de JSRN, radicales y de partidos vecinalistas que se sumaron a la alianza.

En once municipios del oficialismo, hubo derrotas de alto impacto

De ese total de intendentes que Juntos Defendemos Río Negro sumó a su estrategia (algunos de manera oficial y otros se infiere por su cercanía), 11 no lograron captar el voto mayoritario del electorado de sus localidades para la lista del partido provincial.

Entre las ciudades que más sorprendió al oficialismo fue Bariloche, donde Juntos quedó tercero con un promedio del 22% de los sufragios. Allí la fuerza tenía como primer candidato a diputado nacional al exministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, una persona que se pensaba con trabajo territorial, y además el gobernador Alberto Weretilneck sumó a la alianza al intendente Walter Cortés (PUL).

Los sectores internos del oficialismo en Bariloche no comulgaban con la incorporación de Cortés, por eso tras el resultado algunos apuntaron las miradas a Viedma. Se sabe que el jefe comunal desaceleró su participación en la campaña a principios de octubre luego del dictamen del Procurador Jorge Crespo en contra del referéndum popular que convocó para el 9 de noviembre, pues atribuyó culpas al Gobierno. Luego ensayó un regreso al orden en una posterior visita de Weretilneck, con quien compartió actividades, pero en la semana anterior al comicio estuvo ausente de la ciudad cuando llegó el mandatario.

En El Bolsón fue la otra sorpresa. El intendente Bruno Pogliano iba de candidato suplente y Juntos quedó segundo, con un promedio del 25% de los votos, detrás de Fuerza Patria que cosechó un 37%. “Es momento de escuchar y tomar nota de lo que la ciudadanía nos quiere decir”, dijo al portal Noticias del Bolsón, admitiendo un mensaje también a su gestión.

En Villa Regina, las urnas también dieron la espalda a la propuesta que acompañaba el intendente Luis Albrieu, aliado al oficialismo provincial, que quedó tercero con un promedio del 22%. Allí el triunfo por amplio margen se lo quedó LLA.

Fernández Oro, el municipio gobernado por Gustavo Amati y que en 2023 fue el ejemplo de ciudad que traccionó votos para Juntos cuando el entonces intendente Mariano Lavín fue candidato a diputado, ahora tuvo un resultado adverso, con un segundo lugar detrás de LLA, que superó el 41% de los votos.

De las ciudades más pobladas que gobierna Juntos, solo Viedma se quedó con un triunfo y consolidó la figura del intendente Marcos Castro que se puso al frente de la campaña junto al candidato a senador Facundo López.

Marcos Castro acompañó la campaña del oficialismo en Viedma y se anotó un triunfo. Archivo

En Cipolletti, el oficialismo local que comanda Rodrigo Buteler perdió, pero en la tercera ciudad más poblada de la provincia se sabía de una disputa mayor por la pertenencia también de Aníbal Tortoriello (LLA) que se quedó con un triunfo cercano al 45%.

En el Valle Medio se dio la particularidad de derrota en dos municipios de JSRN: Choele Choel (gobernada por Diego Ramello) donde ganó LLA en las dos categorías y el oficialismo local quedó tercero; y Luis Beltrán (conducido por Robin del Río) donde el partido verde quedó relegado al tercer orden, pero allí los libertarios ganaron en Diputados y Fuerza Patria para el Senado.

De los aliados a Juntos también obtuvieron un revés en Jacobacci, Cinco Saltos, Dina Huapi (gobernada por la UCR) y Campo Grande, que si bien el jefe comunal Daniel Hernández es peronista, es cercano al oficialismo.

El mensaje de las urnas en el polo exportador

Una situación particular se dio en los municipios costeros donde se desarrollan las inversiones energéticas porque Sierra Grande, epicentro del puerto exportador de Vaca Muerta Sur, que conduce Roxana Fernández, respondió al oficialismo provincial ubicándose en un primer lugar con una 39% de los votos.

Sin embargo, en San Antonio Oeste, donde se desarrollan los proyectos de GNL, el intendente Adrián Casadei sufrió un revés electoral y Juntos se ubicó tercero, detrás de Fuerza Patria y LLA. En Las Grutas y el Puerto de San Antonio Este el voto fue para la lista libertaria, que llevaba como cabeza de lista a una local, la diputada y candidata a senadora Lorena Villaverde.

Los peronistas cumplieron, con excepciones

Los intendentes peronistas también jugaron en esta elección y en sus municipios mayoritariamente ganaron con la lista de Fuerza Patria. Así lo hizo María Emilia Soria en Roca, por un 38%, con la particularidad que en el tramo Diputados en ocho barrios el voto se inclinó por Tortoriello, mientras que en el Senado solo dos fueron adversos a Martín Soria.

María Emilia Soria celebró con su hermano Martín el triunfo de Fuerza Patria en Roca y en la provincia. Archivo

En Lamarque, Godoy, Cervantes y Conesa los intendentes sumaron triunfos para Fuerza Patria. En el último caso, el jefe comunal Héctor Leineker también iba en la lista de candidatos nacionales.

Un municipio adverso fue Catriel, gobernado por Daniel Salzotto, la intendenta que se puso al frente de los reclamos por el mal estado de la Ruta Nacional 151 y la falta de empleo. Allí ganó LLA con el 40% y Fuerza Patria se ubicó segunda.

En Huergo, la intendente Silvina Penilla tampoco logró sumar un triunfo para Fuerza Patria que quedó detrás de los libertarios y en Chimpay, lideró Juntos.

Marcelo Román, el intendente de Allen, que afrontó un prolongado conflicto municipal, llevó un triunfo a LLA, la fuerza que integra.