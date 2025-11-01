El Gobierno terminó octubre con sorpresas: sin Francos, Javier Milei reestructura su Gabinete con Manuel Adorni

Octubre cerró la semana con sorpresivos cambios en el Gobierno. Luego de muchas dudas sobre el futuro de Guillermo Francos en el Gobierno, se confirmó que el funcionario presentó su renuncia al rol de jefe de Gabinete. La decisión forzó al presidente a adelantar los cambios que tenía previsto para diciembre, cuando se concreté la rotación de los ministros que fueron electos como senadores, y a los pocos minutos de conocerse la baja, Javier Milei anunció a su vocero Manuel Adorni como el sucesor inmediato de Francos.

Los rumores sobre la salida de Guillermo Francos se intensificaron durante la semana postelectoral, sobre todo después de Javier Milei, en una entrevista, dejara entrever sus dudas sobre el futuro del entonces jefe de Gabinete.

No obstante, se esperaba que Francos continuara en su cargo al menos hasta el 10 de diciembre, fecha en la que los funcionarios electos dejarían sus puestos para asumir sus respectivas bancas en el Congreso. Por esta razón, resultó sorpresivo el anuncio oficial de su renuncia el viernes por la noche.

La noticia llegó después de que el funcionario solicitara de imprevisto una reunión con Javier Milei, justo la misma noche que el mandatario se encontró con el titular del PRO, Mauricio Macri. Fue el mismo Francos quien terminó confirmando la decisión a través de una carta pública dirigida al mandatario.

Guillermo Francos era una figura clave y central en la negociación política con gobernadores y el Congreso. Sin embargo, su posición se vio debilitada por las distintas tensiones y pujas de poder que fueron surgiendo dentro del Gabinete.

De igual manera el funcionario sólo atribuyó su baja a los «persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional» y aseguró que era una iniciativa que tomaba para que el presidente pudiera «afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones». Fuentes cercanas al Gobierno señalaron que la baja de Francos era un hecho inminente.

El ahora ex jefe de Gabinete en su mensaje de despedida agradeció al mandatario y concluyó: «Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo».

Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete: más renuncias y otro rol para Santiago Caputo

De manera casi instantánea, se confirmó que Manuel Adorni, quien se desempeñaba como vocero presidencial y Secretario de Comunicación y Medios, fue designado como el nuevo Jefe de Gabinete.

El funcionario en su primera declaración como reemplazo de Francos, indicó que la prioridad será «profundizar las reformas estructurales» que el Gobierno busca avanzar. «Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos», expresó Adorni en su cuenta de la red social X.

La renuncia de Francos también impulsó la baja de su hombre de confianza, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien será reemplazado por asesor de Javier Milei, Santiago Caputo. Según la información a la que accedió Noticias Argentinas, Caputo quedará al frente de un «superministerio» de Interior que intentará recuperar una estructura «noventista» al absorber áreas clave como Obras Públicas y «alguna repartición más».

De esta manera, el segundo Gobierno de Javier Milei se prepara para tener un equipo donde Manuel Adorni y Santiago Caputo pasarán a ser figuras centrales en las tomas de decisiones, acuerdos y diálogos que se pudieran establecer con otros mandatarios.

Además este enroque de roles también se interpreta como un movimiento para centralizar el poder en el núcleo de extrema confianza de Javier Milei e imprimir mayor velocidad y firmeza a las reformas que tiene pensadas.