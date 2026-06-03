El Senado demora la definición sobre Michelli y profundiza un conflicto que ya divide al oficialismo

La definición sobre el futuro de la candidata a jueza María Verónica Michelli se estira una semana. En una reunión de Labor Parlamentaria donde participaron Patricia Bullrich y otros jefes de bloque, se acordó que en la sesión prevista para este jueves en el Senado no se someterá a votación el caso de la postulante que fue vetada por el mismo gobierno que la había postulado.

Senado: la definición sobre el pliego de Michelli se posterga y sigue la tensión

Bullrich, quien reavivó la interna con su decisión de sostener a Michelli, confirmó a la prensa acreditada que en la sesión de este jueves solo se le dará ingreso formal al pedido del Poder Ejecutivo para retirar el pliego. Se trata de un trámite administrativo por el cual los senadores toman conocimiento de los asuntos entrados, sin votación mediante.

No obstante, tampoco se votará el pliego en sí mismo. La explicación es reglamentaria, aunque tiene un trasfondo político: el pliego reunió las nueve firmas necesarias para pasar al recinto, pero aún no tenía dictamen formal porque el presidente de la Comisión de Acuerdos, el oficialista Juan Carlos Pagotto, “pisó” el expediente a pedido de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

En medio de presiones, Pagotto finalmente oficializó este miércoles el dictamen al asignarle un número de Orden del Día. De este modo, quedó habilitado para ser votado en una próxima sesión el miércoles 10, aunque también tendrán que considerar el pedido de retiro. Cómo saldrán de ese laberinto es una discusión en la que la jefa del bloque oficialista, por ahora, no quiso meterse.

Michelli es candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 3 de La Plata, Buenos Aires. El Ejecutivo quiere revertir la postulación porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación. Bullrich desobedeció a Karina y anunció que recurrirá a la “objeción de conciencia” y sostendrá el pliego.

La decisión de la exministra tendrá eco en otros senadores de La Libertad Avanza: podrían votar en sintonía los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, y el formoseño Francisco Paoltroni. También los aliados del PRO y la UCR, que avalaron a Michelli en comisión, se expresaron en contra de abortar la designación.

Por lo pronto, este jueves solo se votarán otros 50 pliegos que sí tienen dictamen formal. Serán los primeros nombramientos masivos de la gestión Milei en la Justicia tras la prórroga del mandato de Carlos Alberto Mahiques como juez de la Cámara de Casación Penal. Hacia adelante, quedan otros 20 pliegos de la primera tanda y una segunda a resolver.

Fuera de la cuestión judicial, el Senado votará dos leyes. Por un lado, la de “inviolabilidad de propiedad privada”, que, entre otras cosas, habilita la libre venta de tierras a privados extranjeros; revierte la ley que prohibía realizar emprendimientos productivos o inmobiliarios en tierras incendiadas por un período de entre 30 y 60 años; endurece los requisitos para las expropiaciones y modifica el procedimiento de desalojos.

También se tratará otro proyecto del Ejecutivo para saldar acuerdos con los fondos extranjeros Bainbridge y Attestor, dos de los últimos acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda posteriores al default de 2001. El pago total será por USD 171 millones: USD 67 millones para el primero y USD 104 millones para el segundo.

El temario también incluye dos proyectos de aliados, que marcan una clara concesión de Bullrich a cambio de votos. Buscan crear salas y cargos de jueces en las Cámaras de Apelaciones de Mar del Plata y Tucumán, y fueron presentados por el radical bonaerense Maximiliano Abad y la tucumana Beatriz Ávila (Independencia).

“No hay riesgo de fractura”

Al ingresar al Senado, Bullrich aclaró que “de ninguna manera” hay “riesgo de fractura” en el bloque que preside por haberse desmarcado del Gobierno. Además, ratificó que le ofreció a Milei su renuncia al cargo porque “es lo que hacen las personas de bien”, pero “él no le dio importancia al tema y siguió la conversación”.

“El bloque de La Libertad Avanza tiene muchos temas por delante, y esta es una figura que se utiliza en muchas situaciones en las que los principios que uno lleva están en contra, pero son posiciones individuales, no son posiciones de bloque. Las posiciones de bloque, en general, tienen que ver con las cuestiones de la política, de los proyectos, del rumbo, de la acción de gobierno”, dijo la exministra.

Consultada sobre el papelón que cometió el Gobierno, reconoció que “en la masividad (del envío de pliegos) pudo haber habido algún problema”. Sin embargo, destacó que “este gobierno ha decidido hacer una revolución en la Justicia” al “decidir no dejarla como está ahora, con subrogantes, con problemas, con jueces que viajan 1.000 kilómetros de un lugar a otro”.

Respaldo de Villarruel a Michelli

Como si a la novela no le faltaran condimentos políticos, entró en escena Victoria Villarruel. La vicepresidenta recibió a Michelli el martes para brindarle su respaldo, en un nuevo gesto de distancia sobre las determinaciones de la Casa Rosada.

“La vicepresidenta se ha juntado con todos los jueces. El respaldo que ha tenido la candidata a jueza por parte de los bloques es absoluto, están las firmas de todos, y la vicepresidenta respeta las mayorías del Senado, porque no es senadora”, explicaron en el entorno de la titular de la Cámara alta.

Asimismo, señalaron que “Villarruel tiene que hacer valer la voluntad cuando la simple aritmética se impone” y advirtieron que “cuesta hacer entender que ella es republicana, que es institucionalista, que es nacionalista y que es federal”.

Corresponsalía Buenos Aires