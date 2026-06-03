El Senado fijó fecha para definir el futuro de la candidatura de María Michelli que el Gobierno busca retirar

El oficialismo logró estirar una semana más el tratamiento del pliego para nombrar a María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal de La Plata. Se trata de una candidatura que ahora la Casa Rosada busca retirar.

El futuro de la candidatura a jueza de María Michelli

La decisión se tomó al terminar la reunión de Labor Parlamentaria donde los bloques acordaron el temario de la sesión del jueves. La senadora Patricia Bullrich explicó que mañana se «tratarán 50 pliegos, ley de Propiedad Privada y Acuerdos con Holdouts. En esos 50 pliegos no está el de Michelli».

En el encuentro también se definió que el senador libertario Juan Carlos Pagotto, en su rol de presidente de la Comisión de Acuerdos, ingresara hoy el dictamen de Michelli para que empiecen a correr los siete días necesarios para poder llevarlo al recinto. La presidenta del bloque libertario, dijo: «Hoy lo ingresa Pagotto y lo vamos a tratar el miércoles de la semana que viene».

Una hora después de que concluyó la reunión de Labor Parlamentaria, el senador libertario que responde a Menen y Karina Milei, realizó el ingreso del dictamen positivo del pliego de la jueza Michelli por lo que ya está habilitado para que se envíe al recinto.

En medio de esta interna que se desató por la postulación de Michelli para ocupar un cargo de jueza en La Plata y que mostró un nuevo posicionamiento de Bullrich contrario a los designios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la vicepresidenta Victoria Villarruel también se sumó al debate y se reunió con la candidata que ahora los Milei no quieren brindarle su apoyo.

Este jueves uno de los primeros puntos a tratar en la sesión que comenzará a las 11 de la mañana, es que se le dará ingreso al pedido del Ministerio de Justicia de retirar la carpeta de Michelli. El presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, dijo: «Esto no se vota, sólo es el anuncio del pedido y el ingreso del mismo». Luego adelantó que su bloque que firmó positivo el dictamen se mantiene con la misma postura.

En la próxima sesión se definirá cómo y qué se vota primero, si el pliego o el pedido de retiro.