Cómo están las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy, 20 de julio: qué pasa con los pasos a Chile

El comienzo de la semana mantiene en alerta máxima a los conductores que transitan por la Patagonia. Vialidad Nacional confirmó el cierre total del Paso Internacional Pino Hachado durante las primeras horas de este lunes 20 de julio, mientras que un denso manto de niebla y heladas extremas complican la visibilidad y la adherencia en las principales arterias de Neuquén y Río Negro.

Las condiciones climáticas en la cordillera se presentan inestables y cambiantes, por lo que las autoridades exigen portación obligatoria de cadenas metálicas para cualquier trayecto de montaña.

Pasos a Chile desde Neuquén: operativo sal en Cardenal Samoré y cierre en Pino Hachado

El transporte de cargas y los automovilistas que buscan cruzar la frontera enfrentan un panorama dispar en el inicio de la jornada:

Paso Internacional Pino Hachado: se encuentra cerrado e intransitable tras el reporte de las 07:55. La traza presenta sectores con hielo, niebla espesa, viento fuerte y riesgo por caída de piedra en el kilómetro 48 . Las cuadrillas operan en el lugar y emitirán un nuevo informe a las 10:00 .

se encuentra tras el reporte de las 07:55. La traza presenta . Las cuadrillas operan en el lugar y emitirán un nuevo informe a las . Paso Internacional Cardenal Samoré: se encuentra habilitado de 9:00 a 19:00 para todo tipo de vehículos. A raíz de las fuertes heladas registradas durante la madrugada, personal vial despliega un operativo de distribución de sal granular sobre la calzada para combatir la baja adherencia por congelamiento.

Visibilidad nula hacia Vaca Muerta y en los conectores de Neuquén

Las alertas por visibilidad reducida afectan tanto a los trayectos más transitados por el turismo como a los corredores petroleros del Alto Valle:

Rutas del petróleo (RP 7 y RP 5): tramo Añelo – Rincón de los Sauces bajo alerta máxima por visibilidad nula a causa de niebla muy densa . Se exige extremar precauciones.

tramo bajo alerta máxima por . Se exige extremar precauciones. Ruta Nacional 151: Transitable con extrema precaución entre Sargento Vidal y Catriel debido a un combo de baja visibilidad por lluvia y niebla .

Transitable con extrema precaución entre debido a un combo de . Ruta Nacional 237 (Huayquimil a Collón Cura): es uno de los puntos más peligrosos de la mañana. Se exige transitar con extrema precaución debido a bancos de niebla muy espesa que reducen la visibilidad al mínimo. El fenómeno se repite desde Arroyo Limay Chico hasta el empalme con la Ruta 40.

es uno de los puntos más peligrosos de la mañana. Se exige transitar con debido a que reducen la visibilidad al mínimo. El fenómeno se repite desde Arroyo Limay Chico hasta el empalme con la Ruta 40. Ruta Nacional 40 (Siete Lagos): Tránsito con precaución por presencia de niebla y humedad sobre el pavimento, propicio para la formación de hielo.

Tránsito con precaución por presencia de niebla y humedad sobre el pavimento, propicio para la formación de hielo. Ruta Nacional 40 Norte (Sector Auquinco): Se registraron neviscas sin acumulación sobre la calzada, aunque la baja temperatura mantiene el asfalto resbaladizo.

La situación en Río Negro: Bariloche a El Bolsón con complicaciones este lunes 20 de julio

En el tramo cordillerano de Río Negro, la Ruta Nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón se mantiene habilitada bajo la condición de precaución.

Estado de la traza: se presentan condiciones normales en la mayor parte del recorrido, pero con tramos mojados y bancos de niebla en las zonas altas .

se presentan condiciones normales en la mayor parte del recorrido, pero con . Prevención de hielo: los equipos viales realizan un recorrido preventivo con riego de solución salina para contrarrestar las heladas matinales.

Las autoridades recuerdan que es obligatorio circular con luces bajas encendidas, cinturones de seguridad colocados y respetando las distancias de frenado en zonas de curvas cerradas.

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