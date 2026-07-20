Feriado por la Selección Argentina: ¿se pasa para el martes 21 de julio 2026 el cese de actividades?

La expectativa por el regreso de la Selección Argentina, tras la final del Mundial 2026, mantiene en vilo tanto a la administración pública como a los sectores productivos de todo el país. Este lunes 20 de julio 2026, el Poder Ejecutivo ratificó su intención de dictar un cese general de actividades por 24 horas para permitir las celebraciones populares, pero la fecha exacta sigue bajo análisis minucioso.

Las autoridades nacionales precisaron que la firma del decreto definitivo está supeditada, de forma exclusiva, a la hoja de ruta que elijan los propios futbolistas y el cuerpo técnico de la Selección Argentina, para encontrarse con la ciudadanía.

Los escenarios para el feriado el Gobierno de Javier Milei: ¿Lunes o martes?

El centro de atención del Comité de Seguridad radica en la coordinación logística del arribo: la delegación oficial tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza este lunes, aproximadamente a las 17, a bordo de un vuelo chárter procedente de Nueva York; la primera parada técnica estipulada del micro será el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en la localidad bonaerense.

El dilema administrativo de la Casa Rosada se centra en resolver si la jornada de asueto generalizado corresponderá a las últimas horas del lunes, o si se trasladará de forma completa al martes 21 de julio 2026.

La premisa fijada por el presidente de la Nación establece, de manera taxativa, que el ordenamiento del descanso civil y comercial se implementará en absoluta consonancia con las decisiones del plantel capitaneado por Lionel Messi, evitando imponer agendas políticas sobre los festejos espontáneos de la población.

Directiva oficial y operativo de seguridad coordinado por Karina Milei

Para garantizar la integridad del evento en el espacio público, la Secretaría General de la Presidencia coordinó una serie de reuniones de planificación con las carteras de Seguridad de la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

El objetivo central del despliegue, articulado por Karina Milei, consiste en sortear las complicaciones organizativas del pasado y asegurar una recepción pacífica y fluida en los principales accesos viales.

La directiva impartida por Karina Milei al Comité de Seguridad exige dejar a un lado las diferencias ideológicas o partidarias por un lapso de 48 a 72 horas, abordando la recepción como un asunto de estricto interés institucional.

En línea con esta postura de neutralidad política, el Poder Ejecutivo reiteró el ofrecimiento formal para que los deportistas utilicen los balcones de la Casa Rosada con el fin de saludar a los hinchas congregados en la Plaza de Mayo, asegurando de antemano que las instalaciones edilicias se encontrarán completamente despejadas de funcionarios, delegaciones de gobierno y de la presencia del propio mandatario.