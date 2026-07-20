Vacaciones de invierno: qué hacer en el Golfo San Matías para disfrutar la costa de Río Negro

El Golfo San Matías suma propuestas para quienes elijan la costa rionegrina en vacaciones de invierno. Foto: gentileza.

Las vacaciones de invierno ofrecen una oportunidad para descubrir una faceta diferente del Golfo San Matías. Más allá del verano, destinos como Las Grutas, San Antonio Oeste y Puerto del Este cuentan con propuestas que van desde el avistaje de fauna marina y el buceo hasta recorridos históricos, visitas a olivares, pesca, astroturismo y una destacada oferta gastronómica.

Uno de los principales atractivos de la temporada es el avistaje de fauna marina, especialmente de la Ballena Franca Austral, protagonista del invierno en las aguas del golfo. Las excursiones náuticas parten desde Las Grutas y Puerto del Este, permitiendo observar, además, lobos marinos, aves y otras especies que habitan la costa rionegrina.

Caminatas por playas y atardeceres únicos

El invierno también es ideal para recorrer la costanera y las playas con mayor tranquilidad. Sitios como Piedras Coloradas, en Las Grutas, o Las Conchillas, en Puerto San Antonio Este, invitan a caminar junto al mar, compartir un mate o simplemente contemplar los característicos atardeceres de la región.

Del avistaje de ballenas al buceo, las mejores actividades para disfrutar el Golfo San Matías este invierno. Foto: gentileza.

Olivares y Salinas del Gualicho

La propuesta turística incluye visitas a los olivares, donde se pueden realizar recorridos guiados para conocer la producción que convirtió a la zona en uno de los principales polos olivícolas de Río Negro.

Otra de las experiencias recomendadas es conocer las Salinas del Gualicho, un paisaje único que sorprende por su inmensidad y ofrece uno de los escenarios más elegidos para disfrutar de la puesta del sol.

Buceo en aguas cristalinas

Durante el invierno, la transparencia del agua mejora notablemente, convirtiendo al Golfo San Matías en un destino ideal para el buceo. Los visitantes pueden realizar bautismos submarinos y recorrer atractivos como la Cava Submarina y el Parque Submarino, donde es posible descubrir la riqueza del ecosistema marino.

Sabores del mar y casas de té

La gastronomía ocupa un lugar destacado en la experiencia turística. Restaurantes y paradores ofrecen mariscos y pescados frescos, mientras que las tradicionales casas de té permiten disfrutar desayunos y meriendas con vista al mar, acompañados por productos artesanales.

Las vacaciones de invierno ofrecen una oportunidad para descubrir una faceta diferente del Golfo San Matías. Foto: gentileza.

Un recorrido por la historia

Quienes prefieran una propuesta cultural pueden visitar los museos y recorrer la costanera de San Antonio Oeste, donde gran parte de la historia del desarrollo portuario y marítimo de la región permanece presente en sus espacios patrimoniales.

Astroturismo y pesca

El cielo despejado y la escasa contaminación lumínica convierten al Golfo San Matías en un lugar privilegiado para el astroturismo, permitiendo observar estrellas, planetas y fenómenos astronómicos con gran nitidez.

A su vez, la pesca continúa siendo una de las actividades más tradicionales de la costa rionegrina, favorecida por la biodiversidad marina y las condiciones naturales que ofrece el golfo durante todo el año.