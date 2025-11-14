La ampliación de la Ruta 22 en Neuquén se llevará un tercio del presupuesto 2026 para obras en la ciudad

La ruta 22 o avenida Mosconi duplicará su actual capacidad, con un bulevard en el centro, con ciclovías y paso peatonal (foto Cecilia Maletti)

La ampliación de la avenida urbana Mosconi o Ruta 22 de Neuquén capital ya estaba prevista en el presupuesto, dijo el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola. Tras la firma el miércoles del acuerdo específico con el gobernador Rolando Figueroa para poder llamar a licitación, comenzó el trabajo fino en los números del proyecto ejecutivo de ambas obras, sostuvo el funcionario.

El presupuesto fue entregado en el Deliberante el 31 de octubre, mientras se tramitaba la firma de la autorización de la provincia para la intervención en la multitrocha. Se trata de una mega obra que se llevará más de un 38% de los recursos que están previstos para los trabajos del 2026.

En el ejercicio económico, la secretaría de Infraestructura estimó una asignación de fondos por unos 90 millones de pesos en total, dijo Nicola. En el presupuesto general, el ítem de las obras de la ciudad llegó a 234.104 millones de pesos.

“Vialidad nos autorizó para iniciar la ejecución de la obra”, dijo Nicola al tiempo que agregó que de los seis sectores planificados para actuar en la Ruta 22, en el ejercicio 2026 figuran dos: el sector seis que va desde el puente carretero hasta la calle Primeros Pobladores y el sector cuatro, de Linares a Gatica”, detalló.



El plazo de obra de ejecución se dispuso en un año para cada uno, con trabajos en paralelo.



El sector de mayor intervención será el ubicado entre Linares y Gatica, donde se ampliará la multitrocha a cuatro carriles por lado, con una bicisenda iluminada en la parte central (foto Cecilia Maletti)

“Se están haciendo los últimos análisis de precios, pero el sector cuatro serán unos 70 millones y el otro tramo otros 20 millones, según la previsión presupuestaria, aunque la semana que viene tendremos las cifras para la licitación” sostuvo.



Agregó que tras la firma del convenio, “nos dedicamos ahora a la obra”, que consiste en la ampliación a cuatro vías por lado de la avenida con un bulevar en el centro que involucra senda peatonal, veredas y ciclovías. Un gran porcentaje de los trabajos lo llevan un gran pluvial por debajo de la ruta y la iluminación de todo el sector.



Agregó que el inicio de la obra “termina coronando la gestión conjunta que hicimos con el ministro Guillermo Koenig (Economía) y José Dutsch (presidente de Vialidad provincial), tras la firma del convenio marco entre intendente Mariano Gaido con el gobernador Rolando Figueroa”, hace un mes, describió el funcionario.



Mientras estos dos tramos fueron ideados para 360 días de ejecución con trabajos en paralelo, la totalidad de la avenida (de 13,7 kilómetros entre el puente y el límite con Plottier) demandará otros dos años de actividad de las cuadrillas. El miércoles, el equipo de Obras Públicas explicará en el Deliberante el plan de inversión en calles y pavimento para todo el 2026.