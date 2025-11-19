Cómo será la nueva Ruta 22 o avenida urbana Mosconi en Neuquén

Nicola presentó el plan de obras y respondió las consultas sobre la ejecución de la Mosconi y el pavimento en la ciudad (foto Matías Subat)

«La obra de la avenida Mosconi va a ser la de mayor complejidad de las que vamos a hacer en la gestión, antes de fin de año tendremos la fecha de apertura (de los pliegos) y nuestra intención es en enero, empezar con la obra», definió el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola. Los detalles se dieron en la reunión de comisión en la que se analiza el presupuesto.

El funcionario presentó los detalles del asfalto en ejecución, del plan de pavimentación en la ciudad, los nuevos puentes previstos para licitar en la nueva diagramación de accesos a la ciudad en la zona norte, los detalles y mejoras en los paseos costeros y la ejecución de la avenida urbana Enrique Mosconi.

El Complejo Ambiental Neuquén, la licitación antes de fin de año y la ejecución para 2026 por un valor de entre 26 y 30 millones de dólares, también fue parte de las consultas.

Como adelantó el Diario RIO NEGRO, de 6 etapas previstas para la duplicación de la actual multitrocha, se harán dos: el acceso desde el puente Neuquén Cipolletti hasta la calle Primeros Pobladores y el tramo del microcentro, entre Linares y Gatica.

Nicola anunció las próximas licitaciones del CAN y de la duplicación de la avenida Mosconi (foto Matías Subat)

El proyecto se presentó hoy en el Concejo Deliberante, donde se discute el presupuesto 2026 de 557.000 millones de pesos enviado por le intendente Mariano Gaido. Del total de obras, la Mosconi se llevará al menos unos 90.000 millones de pesos, aunque en el ejercicio que se le solicita aprobar a los concejales, figuran 60.000 millones.

Según explicó el oficialismo, el total de la obra está contenida en otros ítems. «Solo en los caños, tenemos unos 7.000 millones de inversión; si lo poníamos en la obra son unos 12.000 millones», les explicó a las y los concejales. Una de las características principales de la obra, es que se bajará al nivel de la avenida Argentina y Olascoaga y que, en forma subterránea, se canalizarán los pluviales del centro y este de la ciudad.

El costo de cada tramo que se pondrá en marcha en enero, se determinará en unas 2 semanas, cuando estén listos los pliegos, dijo Nicola.

Los datos y explicaciones sobre obras 2026 y detalles fueron descriptos mientras se proyectaban las obras los renders hoy en la sede del Deliberante (foto Matias Subat)

«Nuestra intención es poder abrir los sobres (de oferentes) en diciembre y comenzar en enero», reafirmó luego Nicola, en rueda de prensa.

Para 2026, Nicola presentó un total de 237.259 millones de pesos para obras de infraestructura

El total del proyecto ejecutivo de la Mosconi, en sus 6 tramos, tenía hace un año y medio una valuación de 163 millones de dólares para ser desarrollada, con todos los tramos en simultáneo, le describió Nicola a los concejales. En 2026 «vamos a hacer dos tramos (el seis y el cuatro) y no vamos a cortar el tránsito. Incluso algunas tareas se harán con trabajos en la noche», especificó. Será con presupuesto propio.

La nueva avenida Mosconi prevé 4 carriles por lado, un bulevar central iluminado con veredas peatonales y bicisendas, estacionamiento en los laterales y el paso del colectivo en los corredores principales.

Las y los concejales consultan al gabinete por la previsión 2026 del presupuesto (foto Matías Subat)

Las terminales de más importantes del transporte público se mantendrán, como hasta ahora, en la Mitre y Sarmiento. La obra de iluminación corresponderá a CALF como prestadora del servicio, dijo Nicola.

Ingreso sobre nivel los primeros 600 metros

Hubo dos definiciones sobre la nueva traza urbana: que el ingreso desde Cipolletti será sobreelevado, a modo de viaducto durante los primeros 600 metros, hasta Primeros Pobladores. Y que no se cortará el tránsito durante las tareas, en especial en el tramo cuatro, el ubicado entre Linares y Gatica.

La ruta 22 se elevará en el ingreso para continuar el trazado hacia el centro y por debajo, la avenida Obrero Argentino (que llega desde el río Limay hacia la ruta) se unirá con el barrio Sapere.

Actualmente la salida desde la zona costera por la Obrero hacia la ruta no tiene una solución vial en la salida de dirección sur norte: deriva al conductor hasta el puente carretero y para regresar a Neuquén, el vehículo debe llegar a Río Negro y volver por el otro puente de ingreso. Para evitar salir de la ciudad, los conductores deben bajarse de la Obrero unos 500 metros antes de llegar a la Mosconi y doblar en alguna de las laterales que llevan hasta el centro, para evitar la salida obligada hacia el puente.

Nicola inisitió en que mientras esté en ejecución las cuatro vías, la circulación será por los laterales a las obras. Y cuando finalice el tramo de la ampliación de la multitrocha, el tránsito circulará por la parte nueva mientras en los laterales, se trabajarán en los estacionamientos. El mega pluvial, irá soterrado al igual que la iluminación.