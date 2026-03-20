El traslado al nuevo hospital de Bariloche deberá esperar un crédito del BID
En un ala antigua resurgen las deficiencias en el sistema de calefacción y agua, además de filtraciones por lluvias. Los servicios de neonatología y pediatría son algunos de los que deben ir a la moderna estructura a la que le falta equipamiento.
La demora en la habilitación del nuevo edificio del hospital Ramón Carrillo en toda su estructura generó el reclamo de las autoridades que señalan graves problemas en el ala antigua y la premura de la mudanza, pero desde el ministerio de Salud tienen otros tiempos porque se espera un crédito del Banco Internacional de Desarrollo (BID) para poder equipar los dos pisos restantes.
En una nota enviada al ministro Demetrio Thalasselis, el director Víctor Parodi junto a varios jefes de departamentos señaló que las áreas de pediatría, unidad de terapia intensiva pediátrica, ginecología, obstetricia y quirófano que están ubicados en el ala antigua del hospital, en el edificio histórico con sus anexos, tienen “inconvenientes vinculados a la calefacción, provisión de agua y cañerías recubiertas con amianto”. Se acotó que se agrava la situación con el inicio del período de lluvias por filtraciones.
Las autoridades locales en la nota recordaron que estos servicios están a la espera de la habilitación del nuevo edificio, que solo tiene en funcionamiento la guardia en la planta baja desde octubre pasado. En ese espacio aún no está la conexión de gas.
Desde el centro de salud se trabaja con obras públicas en el “proyecto de ordenamiento del sistema de gas del edificio antiguo y en la conexión técnica necesaria para su habilitación”.
Desde que se habilitó solo la planta baja se sabía que debían esperar financiamiento para equipar los otros dos pisos por los altos costos.
Thalasselis dijo a RÍO NEGRO que se gestiona un crédito por 3 millones de dólares con el BID. “Se va a tratar en el directorio del banco en agosto y estimamos tener la disponibilidad para finales de año”, señaló y dijo que ya preparan todo el proceso administrativo para realizar la compra una vez obtenidos los fondos.
Indicó que por el momento no se puede intervenir el ala antigua porque se trata de una obra grande y requiere el traslado de los servicios.
Las autoridades del Ramón Carrillo pidieron “con carácter de urgencia” que el “proyecto pueda ejecutarse a la brevedad a fin de posibilitar la pronta habilitación del nuevo edificio y evitar mayores inconvenientes en el funcionamiento de los servicios mencionados”.
El edificio está listo para quirófanos, internación y otras áreas
En la nueva estructura el primer piso tiene todo acondicionado para instalar los seis quirófanos (uno equipado para altas complejidades como cirugías cardíacas); neonatología con 12 puestos de atención y espacio para que la mamá permanezca con el niño; y obstetricia con salas de parto.
El segundo piso se acondicionarán las salas de internación, entre ellas las de pediatría.
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