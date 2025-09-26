El hospital de Bariloche está terminado y habilitará la nueva guardia: hubo protesta de los trabajadores

El nuevo edificio del hospital de Bariloche está listo. Se habilitará por pisos a medida que esté el equipamiento. Hoy lo recorrieron los ministros. Foto: Marcelo Martinez

El hospital Ramón Carrillo de Bariloche sumó 11.400 metros cuadrados, con una inversión de unos 15.000 millones de pesos, una obra que demandó varios años, dos constructoras, dos gobiernos y que este viernes finalmente se formalizó la entrega de los trabajos al ministerio de Salud, en una recorrida que tuvo protesta del personal y momentos de tensión.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, recibió la obra por parte de su par de Obras Públicas, Alejandro Echarren, y ambos funcionarios fueron los encargados de anunciar que “la obra se terminó”. El gobernador Alberto Weretilneck, que la noche anterior recorrió el espacio con una comitiva de funcionarios, no asistió este viernes ante la tensión que se anticipaba por el reclamo de los trabajadores de salud.

El gremio ATE encabezó la protesta con pancartas y mucho ruido. También acompañó Asspur y la Unter. Los manifestantes con carteles de reclamos salariales y de mejoras laborales ingresaron al nuevo edificio donde el Gobierno preveía una “recorrida técnica” con la prensa.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, recibió el reclamo de los trabajadores del hospital de Bariloche y también la obra finalizada de la segunda etapa del edificio. Foto: Marcelo Martinez

El clima fue tenso en el arranque y el ministro Thallaselis se retiró. Luego, los trabajadores leyeron un documento firmado por la asamblea que también integran la ATP y UPCN, además de los gremios ya mencionados, y plantearon la necesidad de una diferencia salarial para sobrellevar el costo de vida en Bariloche.

“Esperamos respuestas claras y que perduren”, señalaron en el documento que reclamó la mesa de salud para tratar temáticas propias del sector, mejores salarios, más personal y presupuesto para el funcionamiento del hospital.

El ministro Thalasselis dijo luego a la prensa que había mantenido reuniones con los gremios de manera previa y señaló que existen los canales de diálogo abiertos con la paritaria en curso y afirmó que se “han realizado los ajustes salariales” y que las negociaciones están por encima de la inflación.

Los gremios estatales reclamaron en el nuevo hospital. Weretilneck no asistió a la recorrida oficial del edificio. Foto: Marcelo Martinez

Un hospital moderno y con tecnología

“Hoy estamos en condiciones de anunciar que la obra se terminó, Bariloche tiene un hospital nuevo y empezamos con todo el proceso de mudanza, vamos a hacer por piso en la medida que el ministerio de Salud vaya comprando el equipamiento”, anunció el ministro de Obras Públicas.

Indicó que la obra se inició con un financiamiento compartido que en principio tenía el 50% de Nación, pero finalizó con un 98% aportado por la Provincia luego de la paralización de flujo de fondos por parte de la administración central. Indicó que al día de hoy la obra costaría unos 60.000 millones de pesos.

La obra edilicia la terminó de construir la empresa Roque Mocciola.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, recorrió la obra y exhibió a la prensa el nuevo hospital de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Salud además ya invirtió 400 millones de pesos en el equipamiento para la nueva guardia y resta la compra de los equipos más costoso para completar el piso de obstetricia, cirugía y neonatología.

Uno de los temas que generaba dudas del nuevo hospital es la cantidad de personal necesario. El ministro dijo que “el personal está, es refuncionalización del personal que funcionaba en la guardia anterior del hospital de Bariloche” a los que se suman dos médicos, cinco enfermeros, dos personas para administración y están en proceso de ingreso otras dos.

Thalasselis remarcó el cambio de la guardia del viejo hospital a la nueva, más espaciosa, funcional y con mayor tecnología. Dijo que por guardia actualmente se realizan entre 220 y 300 consultas.

Los ministros Thalasselis y Echarren, junto al director (centro) recorrieron la obra del hospital que se terminó y formalizó la entrega. Foto: Marcelo Martinez

Cómo es el nuevo edificio del hospital

La planta baja del nuevo edificio será el sector que se habilitará en los próximos días y allí funcionará una moderna guardia con 2.000 m2, 15 camas (en el actual hay seis) y 7 sillones de observación adicional, que podrían crecer a 30 posiciones de atención” ante una necesidad mayor, indicó Thalasselis.

En la nueva guardia hay un acceso para ambulancias con rampa de camillas que lleva directo al shock room, un espacio para las situaciones críticas con capacidad para atender a cuatro pacientes a la vez. También hay cinco consultorios, sala de enfermería, dos salas para atender de manera más reservada a personas víctimas de delitos sexuales, sala de yeso y rayos. En la admisión habrá una sala policial para garantizar la presencia de seguridad todo el día.

La sala de neonatología tendrá 12 puestos de atención y espacio para el acompañamiento de la madre. Foto: Marcelo Martinez

En el primer piso está la estructura y las conexiones básicas para lo que será cirugía, neonatología y obstetricia. El equipamiento que se debe comprar tiene un costo de 2,5 millones de dólares y será la próxima inversión provincial, según indicó el ministro.

Por ahora tiene las torres de alta tecnología en cada uno de los seis quirófanos -uno de ellos equipado para complejidades altas como cirugías cardíacas, con dos torres-; también la sala de neonatología tiene las instalaciones para 12 puestos de atención con espacio para que la mamá permanezca con el niño (hoy hay cinco) y en obstetricia las salas de parto son espaciosas para que pueda permanecer la familia y tener cerca quirófano y neonatología.

El segundo piso serán las nuevas salas de internación, que se habilitarán una vez que esté el equipamiento.