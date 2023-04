Elecciones 2023 en Contralmirante Cordero y Barda del Medio: JSRN triunfó en la intendencia

El candidato de JSRN, Horacio Zúñiga se convirtió en el nuevo intendente de Cordero y Barda del Medio. Con el 100% de las mesas procesadas se confirmó que Zuñiga tuvo 1096, lo que representa casi el 40% del padrón en ambas localidades.

El intendente electo Horacio Zuñiga manifestó, “no podemos más que celebrar y agradecer el acompañamiento de nuestra comunidad que nos apoyó con su voto para seguir trabajando en el proyecto comenzado hace casi 20 años”.

En Contraalmirante Cordero el segundo puesto fue para Viviana Mabel Ortiz de la Alianza Cambia Río Negro – Juntos Por El Cambio con el 22,13%. En Barda del Medio en segundo lugar para la intendencia quedó el candidato de Primero Río Negro Omar Amado con el 22,09% de los votos.

Las declaraciones de AW sobre su triunfo

Balanceó que la diferencia fue “clara, concreta y muy visible” y que su alianza ganó en todas las comisiones de fomento y en localidades importantes como Cipolletti Villa Regina, Godoy, Lamarque, San Antonio, Contralmirante Cordero, El Bolsón y no dejó de mencionar a Allen, donde se consagró el candidato de la UCR.

“Entre los tres partidos gobernantes del Gran Acuerdo hemos triunfado en el 100% de las comisiones de fomento y en el 100% de los municipios”, planteó, olvidando que su partido había perdido la intendencia de Catriel.

“Convocaremos a todos aquellos rionegrinos que no han pensado como nosotros pero que hoy tienen buenas ideas. No somos autoritarios ni somos personas egoístas , somos humildes, somos personas trabajadoras. El mensaje de quienes no nos han votado, lo tomamos”, agregó.