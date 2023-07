Elecciones 2023 en Córdoba: ratificaron a Martín Llaryora como ganador, tras escrutinio definitivo

Tras 20 días de suspenso, finalmente el Tribunal Electoral develó quién resultó ganador de la elección a gobernador en Córdoba, ocurrida el pasado 25 de junio. La combinación de una elección reñida y los problemas del sistema de recuento utilizado, ocasionaron un verdadero caos en la provincia centralista.

Esta tarde, la Justicia finalmente ratificó a la fórmula ‘schiarettista’ para la gobernación integrada por Martín Llaryora-Myriam Prunotto (Hacemos Unidos por Córdoba – HUxC). El binomio obtuvo una diferencia de 3,33% sobre la lista de Juntos por el Cambio (JxC), encabezada por Luis Juez-Marcos Carasso.

Los miembros del tribunal electoral, Marta Elena Vidal, Jorge Namur y Leonardo González Zamar, encabezaron una reunión con la prensa para dar a conocer los resultados, y detallaron que el intendente capitalino resultó electo gobernador de Córdoba con 870.935 votos (45,19%), por lo tanto será quien reemplace al gobernador saliente Juan Schiaretti, del mismo espacio político.

El senador nacional y líder del Frente Cívico, Luis Juez, alcanzó 806.541 sufragios (41,85%).

Con respecto a la categoría de legisladores por distrito único (44 parlamentarios), se impuso JxC con 712.063 votos, en tanto HUxC obtuvo 710.281. En cuanto a miembros para el Tribunal de Cuentas, JxC alcanzó 709.249 sufragios y el oficialismo de HUxC, 704.682.

En tercer lugar se ubicó Encuentro Vecinal Córdoba (60.818); luego La Libertad Avanza (50.218 votos); Frente de Izquierda-Unidad (47.086); Creo en Córdoba de Todos (43.186); Partido Popular (15.857); Partido Humanista (10.174); Frente Liberal Demócrata Desarrollista (10.123); Movimiento al Socialismo (7.286) y Unión Popular Federal (4.648).

La participación del electorado fue del 68,20% (2.081.193 de 3.051.544 habilitados por el padrón).

Elecciones 2023 en Córdoba: qué dijeron Martín Llaryora y Luis Juez

El 25 de junio pasado, cuando se había escrutado provisoriamente el 94,90% de los votos y con diferencia de 3 puntos, Llaryora se había autoproclamado ganador, sin embargo Juez no admitió la derrota hasta hoy, debido a que había planteado irregularidades en funcionamiento del sistema que se había contratado para el escrutinio y decidió esperar el resultado del conteo definitivo.

En declaraciones formuladas hoy, Juez le deseó «éxito» a Llaryora, al destacar que «si a él le va bien le va a ir bien a los cordobeses. Que Dios lo acompañe y lo ilumine».

Asimismo, le recordó que «también hay otra agenda que la gente votó. Hay casi 800.000 votos de cordobeses que piden al gobierno que tengan otra agenda y desearle todo el éxito que un gobernante se merece».

Llaryora, por su parte, también hizo declaraciones para «saludar y agradecer a todos los cordobeses, a los que me votaron y a los que no me votaron y prometerles que vamos a trabajar para todos los cordobeses».

El domingo de las elecciones «todos sabíamos que habíamos ganado y hoy saben quiénes dijimos la verdad», sostuvo el gobernador electo y añadió que los resultados oficiales y finales que se dieron a conocer hoy «es la confirmación de lo que ya sabíamos nosotros y todos los cordobeses».