Elecciones 2023: para Eguía el frente de Rolando Figueroa «es el partido de los traidores»

Carlos Eguía es conductor radial, empresario de medios y candidato a gobernador por la provincia de Neuquén. Aunque su sello es Cumplir, lleva el logo del «león», característico de La Libertad Avanza. Tiene el respaldo explicito de Javier Milei y busca posicionarse como la opción libertaria de las elecciones del 16 de abril.

Carlos Eguía, ex-Coalición Cívica ARI visitó el estudio RÍO NEGRO RADIO. Repasó sus propuestas y criticó a sus oponentes. Pero antes, explicó el motivo por el que decidió dejar los medios y ser candidato: «para cambiar las cosa de raíz, hay que involucrarse». Aseguró que tiene una ventaja respecto a los políticos: «tenemos que aprovechar los que estamos en los medios porque la gente nos conoce, porque para el político el grave problema es que no lo conocen, camina por la calle y la gente no tiene la menor idea de quién es».

Eguía adelantó, que de ganar, tomará cuatro medidas rápidas, para «crear un shock de confianza» y las enlistó: la primera: no habrá más corte de calles ni de ruta «porque al primero que corte la calle va preso». La segunda: crear el Ministerio de Seguridad, «no va a ser una subsecretaría de alguien que no sabe nada, una secretaria, ni un amigo. Va a ser alguien que salga de las fuerzas». Como tercer punto aseguró incluir en la educación la lengua de señas desde el nivel inicial, «porque inclusión es eso, no hablar con la «e» o con la «x», inclusión es que los chicos sordomudos puedan comunicarse con sus compañeritos y viceversa desde el nivel inicial». La cuarta propuesta, contó que ya la tiene elaborada y se llama «mil kilómetros de rutas asfaltadas», como su nombre lo indica el objetivo es asfaltar rutas neuquinas para tener mejor conectividad.

Otro de los temas que abordó fue el de las jubilaciones: ¿Hay que retomar el debate por la reforma de las jubilaciones provinciales? Eguía contestó: «se tiene que jubilar el tipo que haya cumplido los años de servicio, que haya cumplido con los años aportes. No, puede existir una reforma jubilatoria donde metamos a jubilados por la ventana que no hayan aportado nunca y que encima van a tener que dividir con los que sí aportaron toda su vida». Frente a la segunda pregunta ¿Cómo hacer sustentable el ISSN? respondió: «Echando a los que están ahí arriba, porque ellos han tomado el Instituto para hacer negocios, alquilando camionetas, alquilando ambulancia. Mientras ellos hacen negocio con los alquileres de las ambulancias y con los alquileres de las de las camionetas, un jubilado que laburó toda la vida, un abuelo que laburó toda la vida para pedir un audífono, lo tienen ocho meses para entregárselo. Digo, lo primero que hago es descabezar al Instituto».

El ex-Coalición Cívica ARI no ahorró en elogios para Milei, líder de La Libertad Avanza: «Javier es un fenómeno que es inexplicable, un fenómeno que encontró no solamente chicos, sino también mucha gente que está desanimada del político común y corriente».

También le dedicó varios minutos a criticar a sus oponentes: A Marcos Koopmann, candidato por el MPN, lo incitó a poner en práctica sus propuestas «te dice vamos a hacer esto, hacelo Marcos, no esperes, si sos gobierno». De Rolando Figueroa, candidato por Comunidad y Desarrollo Ciudadano, dijo: «parece que no sabía que no había agua, ni luz, ni gas en Añelo. Te dice vamos a sacar a los ñoquis, carajo Rolando hace 30 años que sos del Movimiento Popular Neuquino. Si los ñoquis iban caminando con vos por la calle ¿De qué noquis me estas hablando?». Y del frente «Neuquinizate» que Figueroa armó con distintas facciones políticas aseguró: «Es el partido de los traidores. A mí me daría vergüenza conformar ese partido. Tenés a Peláez que traicionó a la Unión Cívica Radical, él (por Rolando Figueroa) que traicionó al Movimiento Popular Neuquino, Bermúdez que traicionó al electorado del PRO y así sucesivamente». Sobre Rioseco de Frente de Todos Neuquinos dijo «parece que en cualquier momento le cambia el nombre a Cutral Co se va a llamar ciudad de Rioseco, son todos Rioseco». Y, por último, habló de la utilización del logo de Juntos por el Cambio Neuquén y de Pablo Cervi, su candidato: «a toda costa querían usar un logo que es mentiroso. Para la gente que pregunta por Juntos por el Cambio, no existe más en Neuquén, no existe más ni acá, ni en Río Negro ni en ningún lado. Sin embargo, necesitaban llamarse de esa manera, a ver si podían rascar algún voto más».

En la última parte de la entrevista se refirió a políticos nacionales: «yo fui el que defendió a Macri a muerte, que defendió a Patricia Bullrich a muerte, pero ¿sabes qué me di cuenta? Me traicionaron todos en Buenos Aires porque son una traidores. Por un cargo, son traidores«.

Escuchá a Carlos Eguía en RÍO NEGRO RADIO:

