Las principales propuestas de los seis candidatos en la recta final para las elecciones en Neuquén

Es el último envión para los candidatos y equipos de campaña, pero también el más importante. Muchos aseguran que es el tramo que verdaderamente vale, porque los votantes empiezan a prestar atención recién cuando faltan diez días para asistir a las urnas. Por eso, a dos semanas de que se inicie la veda para las elecciones del 16 de abril, los seis espacios políticos que pugnarán por llegar a la Casa de Gobierno en diciembre pisarán el acelerador. RÍO NEGRO resume en esta nota sus principales propuestas.

Marcos Koopmann

Koopmann representa la continuidad del actual gobierno en la provincia. Foto: archivo Matías Subat.

El candidato a gobernador del Movimiento Popular Neuquino, Marcos Koopmann, jugará en estos comicios la continuidad «con cambios» del oficialismo en el gobierno de la provincia. Es contador y licenciado en Administración, fue presidente del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y es actualmente vicegobernador.

Como parte de su estrategia de campaña, todos los días difunde una propuesta. Por ejemplo, consolidar un sistema de salud «más accesible» y con más herramientas digitales, llevar al 100% de las familias de la provincia el servicio de gas, crear el sistema penitenciario provincial, crear un Fondo de Infraestructura Municipal, reactivar el tren de Zapala y sumar mayor conectividad aérea y vial.

«Vamos a garantizar la continuidad de todo lo que se ha hecho bien y también nos comprometemos a hacer los cambios que necesitamos, porque vamos a seguir en el camino del progreso y la transformación de la provincia, pero siempre cuidando todo lo que hemos logrado juntos, sin arriesgar lo que hemos conseguido hasta ahora», sostuvo en uno de sus últimos actos.

Rolando Figueroa

Figueroa apuesta a un cambio y a terminar con la «hegemonía azul». Foto: archivo Oscar Livera.

El candidato de Comunidad y Desarrollo Ciudadano, Rolando Figueroa, representa una pata «díscola» del MPN, partido al que perteneció hasta que decidió dar un salto afuera. Es contador, fue intendente de Huinganco y Chos Malal, diputado provincial, vicegobernador y hoy es legislador nacional. Se presenta crítico del gobierno provincial y de la «hegemonía azul» que lidera Jorge Sapag, a la que busca derrotar en las urnas.

Entre sus principales planteos está el de distribuir mejor los recursos que genera Vaca Muerta para que lleguen a la población, hacer modificaciones en el Consejo de la Magistratura y pugnar por una «justicia independiente», hacer más viviendas con fondos propios y buscar financiamientos compartidos, crear una Universidad Provincial de las Artes, lograr la industrialización secundaria del gas y petróleo y cobrar parte de las regalías en especie para construir una central térmica y dar energía barata a los parques industriales. También hacer «que cada pueblo de la provincia pueda tener gas natural o GLP».

«Tenemos la gran oportunidad, no solo de transformar la matriz energética y económica de la provincia sino también nuestra matriz social. Y no hay matriz social que no se modifique si no nos enfocamos en terminar con la injusticia social», afirmó.

Pablo Cervi

Cervi se candidatea con una parte de Juntos por el Cambio. Foto. archivo Florencia Salto.

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio Neuquén, Pablo Cervi, se presenta en esta elección como la propuesta de la alianza nacional, aunque no tiene a todos los partidos que la integran en su armado. El PRO y Nuevo Compromiso Neuquino están con Rolando Figueroa. Es ingeniero agrónomo, empresario y actualmente diputado nacional.

Su principal propuesta es la diversificación de la matriz productiva de la provincia. Como parte de esa apuesta, plantea hacer líneas de alta tensión o electroductos para generar electricidad en origen como forma de industrializar los recursos de la provincia. También plantea que se debe empezar a migrar hacia energías renovables y, al igual que otros candidatos, propone dar soluciones habitacionales a partir de lotes con servicios. El candidato también se ha mostrado a favor de reducir las plantas políticas y revisar la cantidad de organismos y de ministerios, «que muchas veces se superponen».

Ramón Rioseco

Rioseco se presenta por tercera vez como candidato a gobernador. Foto: archivo Oscar Livera.

El postulante del Frente de Todos Neuquino, Ramón Rioseco, disputará su tercera elección por el gobierno de la provincia. Es docente, fue intendente de Cutral Co y parlamentario del Mercosur. Se presenta en esta elección como la apuesta del peronismo, pese a que también hay sectores de ese espacio que están en el armado de Rolando Figueroa.

Rioseco lleva como principal propuesta obtener una mayor porción de renta petrolera para distribuir en Neuquén, llevando las regalías hidrocarburíferas del 12% al 24%. También pugna por industrializar el gas en origen, generar más infraestructura, aprobar una nueva ley de coparticipación que dé más recursos a los municipios y crear una universidad propia en Zapala. Les propuso a los demás candidatos a gobernador abrir un debate público «con eje en la renta petrolera».

Carlos Eguía

Eguía es el referente del espacio libertario de Milei en Neuquén. Foto: archivo.

El candidato de Cumplir, Carlos Eguía, busca posicionarse como la opción libertaria para gobernar la provincia. Si bien no va con el sello de La Libertad Avanza, el exCoalición Cívica ARI sí tiene el apoyo de Javier Milei y usará el logo del «león» en los comicios de abril. Es conductor radial, empresario de medios y no ha ocupado cargos públicos.

Sus principales propuestas son achicar el gasto público y bajar y eliminar impuestos, combatir la inseguridad «dejando que la policía actúe sin miedo a ser enjuiciada por cumplir con su tarea de detener a un delincuente», «drogas cero» y luchar contra el narcotráfico, que quienes corten rutas e impidan la circulación vayan presos y «descabezar» el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) para mejorar las prestaciones de salud. También apuesta por un plan de pavimentación y reparación de las rutas.

Patricia Jure

Jure es la apuesta de la izquierda para gobernar la provincia. Foto: gentileza.

El FIT Unidad propone en esta elección a Patricia Jure como candidata a gobernadora de Neuquén. Es la única opción de izquierda que habrá en los comicios de abril y llevará consignas clásicas de este espacio político para generar un «gobierno de los trabajadores». Es docente, dirigente de ATEN, fue diputada provincial y concejal de Neuquén. Es afiliada al Partido Obrero.

Entre sus principales propuestas está expropiar los recursos de Vaca Muerta y ponerlos «en manos estatales bajo control obrero», generar un plan de viviendas populares , «terminar con las exenciones impositivas a las petroleras» y volcar los recursos de la renta petrolera en vivienda, salud, educación e infraestructura provincial. También aumentar el presupuesto para educación y salud e implementar un Consejo Autónomo de las Mujeres.