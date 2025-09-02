Elecciones 2025 en Buenos Aires: el Gobierno ve como «un triunfo» la corta distancia con el peronismo

Una reciente encuesta en la que se apoya el Gobierno estaría posicionando a La Libertad Avanza cuatro puntos por debajo del peronismo en las elecciones legislativas, que se concretarán este domingo en la provincia de Buenos Aires. «Para nosotros es un triunfo sacar entre cero y cinco puntos por debajo de ellos«, sostuvo un dirigente libertario en declaraciones a un grupo de periodistas en Casa Rosada.

Consultado sobre ese posible escenario para la votación del domingo, agregó: «Se dieron un montón de factores, las elecciones desdobladas, esta campaña de desprestigio, etc. Así que para nosotros es óptimo estar cuatro puntos abajo de los K. Canto victoria«, insistió.

Sobre el escándalo de las escuchas a Karina Milei, negó de plano que las grabaciones hayan sido realizadas por integrantes del Ejecutivo.

Denuncias de coimas en la Andis: el gobierno sostiene que es una «campaña» por las elecciones

«No son funcionarios ni gente de adentro del Gobierno. Esto vino de afuera. Está comprobado que células rusas están en la Argentina para llevar adelante una campaña de desinformación. Esta descontado que haya sido una operación interna», planteó en línea con lo dicho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

«Es una campaña organizada para desinformar. Es externo para desestabilizar al gobierno», insistió.

Y detalló: «Karina fue el viernes a hacer la denuncia. No es casual que los audios lo tengan periodistas identificados con el kirchnerismo. Después de las denuncias hay que esperar a la Justicia».

Javier y Karina Milei. Foto: gentileza NA.

De cara al acto de cierre de campaña de LLA el próximo miércoles en el municipio de Moreno, esta fuente adelantó que se reforzará «la seguridad del presidente Javier Milei y de Karina», tras los incidentes en Lomas de Zamora y Corrientes.

Por último, sobre la visita que hará Milei a Los Ángeles y Las Vegas tras el cierre de campaña y antes de la votación del domingo, destacó el poder financiero de los empresarios con los que se reunirá el Presidente, rechazó las críticas por asistir a la obra de teatro de su ex pareja Fátima Florez en la llamada «Ciudad del pecado» y cerró con un jocoso: «Ya que está ahí, que se juegue unas fichas en uno de los casinos».

Con información de Agencia de Noticias Argentinas