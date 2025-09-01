Elecciones en Buenos Aires: la última encuesta muestra una pelea voto a voto y una ventaja mínima rumbo al domingo

En la provincia más poblada del país, la diferencia es de apenas dos puntos según la última encuesta.

Una encuesta de la consultora Aresco revela un escenario sumamente competitivo en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo. El sondeo, basado en 6.023 casos y cerrado el 27 de agosto, ubica a Fuerza Patria con el 41,7% de la intención de voto frente al 39,5% de La Libertad Avanza (LLA), lo que representa una leve ventaja de alrededor de dos puntos porcentuales para el peronismo.

La consultora califica el panorama como de «paridad», aunque «levemente favorable» al frente que lidera Axel Kicillof en el distrito más poblado del país.

En cuanto al resto de las fuerzas, el Frente de Izquierda (FIT) se ubica en un distante tercer lugar con el 6,4%, seguido por Somos Buenos Aires con un 5,9%.

Elecciones 2025: los factores que podrían alterar la proyección

El estudio de Aresco también advierte sobre dos factores que podrían alterar la proyección: el elevado nivel de abstención previsto y la ausencia en la medición del arrastre de boletas por candidaturas de otras listas, elementos que podrían incidir en el resultado definitivo.

La disputa electoral bonaerense se perfila como una de las más reñidas de los últimos años. La pequeña ventaja a favor de Fuerza Patria deja abierta la definición hasta el mismo día de los comicios.

