Elecciones 2025: la Cámara Electoral exigió al Gobierno publicar resultados por provincia y frenó unificación nacional

La Cámara Nacional Electoral resolvió un aspecto clave para la transparencia de las próximas elecciones legislativas: ordenó que la publicación de los resultados provisorios deberá realizarse exclusivamente por distrito electoral. Esta disposición, emitida por el máximo tribunal electoral del país en acuerdo extraordinario, responde a reclamos de agrupaciones políticas y busca evitar confusiones en la opinión pública sobre la legitimidad y el alcance de los datos difundidos la noche de la elección.

La resolución aborda el conflicto central sobre la forma en que se presentan los resultados provisorios, un conteo preliminar que históricamente realiza el Ministerio del Interior a través de una empresa privada y que, según recordó la Cámara, carece de valor jurídico. El tribunal enfatizó que este escrutinio, a diferencia del definitivo que sí tiene efectos legales, “resulta ajeno a la justicia nacional electoral, que no interviene en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión”.

El núcleo de la decisión se apoya en la Constitución Nacional y el Código Electoral Nacional, que establecen que para las elecciones legislativas cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyen distritos electorales independientes.

Por ello, el máximo tribunal electoral indicó que no existe margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional, como el previsto para la elección presidencial, debiendo computarse y publicarse los resultados por distrito, sin agregados nacionales.

La Cámara Electoral señaló los efectos negativos de la difusión de datos provisorios

La resolución surge en un contexto de reiteradas advertencias sobre los riesgos de que la difusión de datos provisorios, si no se realiza con claridad y neutralidad, pueda afectar la confianza pública en el proceso electoral. El tribunal citó antecedentes propios y estándares internacionales, como las directrices de IDEA Internacional, que recomiendan regular la forma de anunciar resultados antes de la certificación final.

La Cámara señaló que la legislación argentina no regula en detalle la metodología, verificación ni publicación del escrutinio provisorio, lo que, según el tribunal, “puede generar efectos negativos en la percepción de confianza de la opinión pública”, como ocurre con la variación de resultados derivada del orden de carga de los datos o el horario en que se decide dar difusión de los cómputos. En este ciclo electoral, el Poder Ejecutivo Nacional delegó en el Correo Oficial la contratación de la empresa encargada del conteo provisorio.

Ante observaciones de partidos políticos, la Cámara ya había exigido a la Dirección Nacional Electoral que, al difundir los resultados provisorios, se explicara de manera clara su naturaleza, la metodología empleada, las diferencias con el escrutinio definitivo y la relevancia jurídica de este último. Además, insistió en que la difusión debía ser “objetiva y neutral, en términos de filiación política partidaria”.

Finalmente, la Cámara concluyó ordenando a la Dirección Nacional Electoral que la publicación del escrutinio provisorio “deberá respetar el criterio de división por distrito electoral, con arreglo al contenido de la presente”. La resolución lleva las firmas de los jueces Daniel Bejas como presidente, Alberto Ricardo Dalla Via como vicepresidente y Santiago Hernán Corcuera como juez de cámara, con la actuación de los secretarios Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel.