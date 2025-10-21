Javier Milei cierra la campaña de La Libertad Avanza en Córdoba: recta final rumbo a las elecciones del 26 de octubre

El próximo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas y Javier Milei ya encaró el tramo final de la campaña por La Libertad Avanza. El fin de semana estuvo en el norte argentino y este martes, el presidente regresará al punto donde inició con su estrategia de encabezar los actos electorales en compañía de sus candidatos con el fin de recolectar más votos para su partido: la provincia de Córdoba. Mirá el detalle de la agenda.

Este 21 de octubre por la tarde, el presidente le dará el cierre a la campaña de LLA en la ciudad de Córdoba. La presencia de Milei está prevista para alrededor de las 17.30 en Nueva Córdoba, en la zona del Buen Pastor, donde se espera que participe de una caminata y de algunas palabras frente a los militantes libertarios.

Córdoba es un distrito clave el comicio legislativo ya que renueva nueve diputados y representa el 8,6% del padrón nacional. La principal competencia es con Provincias Unidas, con la lista que encabeza Juan Schiaretti.

Javier Milei se mostrará este martes junto a los candidatos Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch. También estará el jefe de campaña, el diputado Gabriel Bornoroni, y se prevé la presencia de Karina Milei.

La campaña de Javier Milei en Tucumán y Santiago del Estero

El sábado el presidente tomó un avión a primera hora para poder llegar a Santiago del Estero y Tucumán, con el fin de sumar más votos para La Libertad Avanza.

Su primera parada fue en Santiago del Estero donde el mandatario fue recibido por los candidatos locales de LLA, Tomás Figueroa y Laura Godoy, postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados. Frente a una multitud, Javier Milei arengó a los militantes y pidió «no aflojar» con el esfuerzo. «Es momento de decidir si queremos seguir siendo esclavos o abrazar las ideas de la libertad», arengó a sus militantes.

Cerca de las 19 llegó a Tucumán, precisamente a la ciudad de Yerba Buena, en donde se registraron incidentes entre militantes libertarios y docentes, militantes universitarios y jubilados, según informó el diario La Gaceta.

En el caso intervino personal policial y el medio local reportó que hubo dos personas detenidas, como así también que los incidentes no escalaron a mayores.

Mientras tanto, el presidente se movió a bordo de la caja de una camioneta durante 10 minutos por algunas cuadras entre la militancia.