Nadia Márquez, en el final de campaña en Neuquén, defiende el rumbo del Gobierno y promete victoria para La Libertad Avanza

La diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza en Neuquén, Nadia Márquez, brindó un panorama de cómo transita el periodo final previo a las elecciones del 26 de octubre, habló sobre la campaña que se realizó en su contra y volvió a defender la gestión del presidente Javier Milei.

Escuchá a la diputada y candidata al Senado, Nadia Márquez, por RÍO NEGRO RADIO

Entrevistada por RÍO NEGRO RADIO, la legisladora hizo mención sobre la campaña que se hizo en su contra en Neuquén, desmintió las acusaciones y aseguró que se tratan de «mentiras, agresiones y difamaciones» que se realizan en un contexto electoral.

Márquez afirmó que todo es parte de un ataque dirigido únicamente contra La Libertad Avanza. Atribuyó estas «difamaciones», por un lado, al apoyo popular que están recibiendo; y por otro, lo interpretó como un «mensaje» de advertencia para cualquiera que «ose pensar que una persona común y corriente pueda querer representar a los neuquinos».

«El problema no es Nadia Márquez, esto es contra los neuquinos. Nadia Márquez está en el medio entre los neuquinos y la casta, entre los neuquinos y la corrupción«, expresó y sobre los «ataques» a su persona, agregó: «Fueron tan grotescos, tan burdos que la gente no les está creyendo. Ellos hacen un ataque forzado y nosotros tenemos una defensa muy genuina de la gente y eso habla del apoyo que tenemos».

Nadia Márquez sobre Espert y el rumbo de La Libertad Avanza

La legisladora también abordó las controversias que involucran al diputado José Luis Espert y a la secretaria de la presidencia, Karina Milei.

Sobre el caso de Espert, admitió que el diputado «no fue asertivo en las respuestas», pero destacó que la postura de La Libertad Avanza (LLA) fue «clara al dar las explicaciones». En cambio sobre lo dicho sobre Karina Milei, señaló que no existen pruebas contundentes sobre lo que se dijo sobre ella: «Se dijeron un montón de cosas, pero no hay pruebas».

Márquez reafirmó su respaldo al modelo de país actual y calificó de «correcto» el rumbo de LLA, si bien reconoció que no son «perfectos». No obstante, insistió en que su gestión no existe una «matriz que se direccione a la corrupción u otra cosa,» aunque admitió que «pueden pasar cosas» internamente.

En contraposición, criticó al kirchnerismo, afirmando que con ellos «sí hubo una matriz a eso», donde los problemas no fueron «simples equivocaciones». Según su análisis, el kirchnerismo tiene un «saldo negativo» en la balanza, mientras que LLA mantiene un «saldo positivo» que requiere correcciones.

«Somos diferentes, hacemos las cosas distintas. Vino un oficio del juez pidiendo medidas de pruebas en la causa de investigación contra Espert y las habilitamos». Pero recordó que acto seguido una diputada del PRO mencionó un oficio judicial contra un diputado de UP y ahí la oposición no habilitó el tratamiento del tema, «eso cree que la gente valora, errores, equivocaciones, no ser asertivo o quizás algo incorrecto, lo que no podemos hacer es ocultarlo o taparlo».

Finalmente, reiteró que el camino de La Libertad Avanza «es el adecuado» y que deben mantener el diálogo, pero sin entrar en «lo tradicional de la política que significa te doy para que me des«. Respecto a las cosas a mejorar como partido, señaló que es importante «trabajar las formas a la hora de discutir o confrontar ideas».

Márquez sobre el femicidio y transfemicidio en Neuquén

La candidata a senadora se refirió a los recientes casos de femicidio y transfemicidio en Neuquén, aunque con pocos detalles. «Nadie puede justificar nunca la violencia contra nadie», declaró.

Asimismo expresó que los recientes hechos «por supuesto son repudiables», por ello considera que se debe trabajar más para «traer seguridad a Neuquén y a la Argentina»; y sobre todo para «llevar educación porque muchas veces estas situaciones tienen que ver con falta de contención».

«Si vos no tenes un proyecto de vida te metes en un montón de problemas. Hay que saber que si te pegan no es amor, si te insulto no es amor. La violencia no es amor», resaltó.

Sobre el transfemicidio de Azul Semeñenko, indicó: «Yo desconozco el contexto más allá de lo que han dicho, no quiero opinar de de la causa en sí porque no es mi tema, pero me parece super doloroso que vivamos cosas así en Neuquén».

En tanto sobre los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien manifestó que existe una una exacerbación del feminismo y por eso pasan determinadas cosas, Márquez prefirió no hacer mención ya que no la escuchó, pero señaló: «Lo sí creo que hay un feminismo berreta. Yo no vi ningún grupo feminista que diga ‘ay no comparto con Nadia, pero esto que le están haciendo está mal’, o sea, ahí la sororidad está guardada. En ese sentido sí me parece que hay un hueco en el feminismo, que es selectivo porque apoya en los temas que quiere. Para mi el feminismo y el machismo son dos caras de una misma moneda, los dos son incorrectos».

Las expectativas sobre las elecciones del 26 de octubre

En el final de su entrevista, Nadia Márquez habló sobre las próximas elecciones del 26 de octubre y aseguró que efectivamente, La Libertad Avanza en estos comicios «polariza con el kirchnerismo».

«Nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer la presencia de diputados y de senadores propios de La Libertad Avanza que son los que apoyan rotundamente al presidente, salvo algunas excepciones que obviamente tuvieron que ver con con que el armado de La Libertad Avanza fue más incipiente en el 2023 y lo estamos reforzando ahora», indicó y resaltó que actualmente se están viendo «dos modelos del país» por lo que en las elecciones, se debe elegir en qué lado estar, «qué modelo de país quiere».

Finalmente sobre los resultados y las expectativas que tiene sobre la jornada del 26 de octubre, la diputada dijo: «Estoy convencida que gana La Libertad Avanza. La Libertad Avanza sale primera. Después discutan entre el resto a ver qué pasa, pero estoy convencida que La Libertad Avanza gana en las elecciones porque es lo que percibo en la calle. La gente apoya el modelo de país de Javier Milei».

«Los neuquinos quieren que se abra el comercio, los neuquinos quieren tener trabajo genuino, los neuquinos quieren tener libertad, y por eso yo creo que van a apoyar al presidente Javier Milei», cerró.