Elecciones 2025: quiénes deben votar y cuáles las excepciones

El próximo 26 de octubre, los ciudadanos argentinos están convocados a las urnas para participar en las elecciones legislativas de 2025. En esta jornada se elegirán 127 diputados nacionales y 24 senadores. Las bancas del Senado a renovar corresponden a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El voto en Argentina se caracteriza por ser universal, igual, secreto, libre y obligatorio. Esta universalidad asegura que todos los argentinos, sin distinción de sexo, raza o religión, tienen derecho a votar desde los 16 años si son nativos, o desde los 18 si son naturalizados.

No obstante, la legislación contempla excepciones a esta obligatoriedad. Según la Ley de Ciudadanía Argentina (26.774), conocida como “Ley de Voto Joven”, el sufragio es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años que sean argentinos nativos o por opción. Asimismo, las personas mayores de 70 años también están exceptuadas de concurrir a votar.

Elecciones 2025: qué pasa con los ciudadanos del exterior y los detenidos

Para los ciudadanos argentinos que residen fuera del país, el voto es optativo. La normativa establece que quienes tengan domicilio registrado en el extranjero antes del 19 de abril de 2025 podrán participar. Tienen la opción de votar de manera presencial en el consulado o embajada correspondiente a su residencia, o bien optar por la modalidad postal.

El Código Nacional Electoral también reconoce el derecho al voto para los presos y personas detenidas bajo prisión preventiva. Esto es posible siempre que figuren en el Registro de Electores Privados de Libertad, elaborado por la Cámara Nacional Electoral.

Elecciones 2025: quiénes están exceptuados de votar este 26 de octubre

Existen otros grupos de personas que están exceptuadas de la obligatoriedad de votar. Entre ellos se encuentran los jueces y sus auxiliares que, por disposición del Código Electoral, deben asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas durante el acto comicial.

También están exceptuados quienes, el día de la elección, se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde deban votar. Para justificar su ausencia, deberán comprobar que el alejamiento obedece a motivos razonables y presentarse el día de la elección a la autoridad policial más cercana, la cual extenderá una certificación escrita.

Otra causal de excepción aplica a los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, siempre que esté suficientemente comprobada su condición que les impida asistir al acto. Los certificados correspondientes deben ser emitidos por médicos del servicio de sanidad nacional o, en su defecto, por médicos oficiales provinciales o municipales, y en ausencia de estos, por médicos particulares.

Finalmente, el personal de organismos y empresas de servicios públicos que, por razones atinentes a su cumplimiento, deban realizar tareas que les impidan asistir al comicio, también está eximido de la obligatoriedad del voto.