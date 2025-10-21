Elecciones 2025: Mariano Gaido criticó al gobierno nacional y remarcó la importancia de defender Neuquén

En la antesala de las elecciones legislativas que se celebraban el domingo 26 de octubre, el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, defendió el proyecto de La Neuquinidad como eje para el desarrollo de la ciudad y la provincia. En ese marco, realizó una fuerte crítica a la gestión nacional y anticipó que a partir del lunes 27 se retomará la agenda de inauguraciones, con 14 obras que se sumarán a la infraestructura local.

Gaido aseguró que la propuesta electoral se basa en la defensa del avance de Neuquén, a la que calificó como «la ciudad que más crece». Subrayó que tanto el municipio como la provincia son un ejemplo a nivel nacional por tener «las cuentas ordenadas y superávit», lo que permite la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos de calidad.

Mariano Gaido y las críticas al gobierno Nacional: Garrahan, jubilados y obra pública

El intendente manifestó «vergüenza» por el trato a jubilados y personas con discapacidad a nivel nacional, señalando que mientras en Neuquén se inauguran centros de salud y hospitales, en otros lugares «se le dice no al Garrahan». También cuestionó el uso de recursos neuquinos para subsidiar el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires.

Gaido contrastó esta situación con la realidad local, donde «se vive permanentemente de inauguraciones», a diferencia de «la obra nacional estancada», como el puente La Rinconada. Mencionó más de 3.400 cuadras de asfalto, 20 avenidas, paseos costeros y loteos con servicios. En esta línea, llamó a acompañar a «La Neuquinidad» en las urnas, destacando la defensa de las universidades públicas, en particular la Universidad Nacional del Comahue.

Entre las 14 obras cuya inauguración está prevista a partir del lunes, el jefe comunal enumeró la habilitación del Polideportivo en el barrio Hibepa, que consolida una nueva ciudad deportiva en el oeste. Asimismo, se inaugurará la segunda etapa de la avenida Racedo, el asfalto en el sector Los Pumitas del barrio Confluencia y otro sector en el barrio Z1.

También se habilitará el asfalto en el sector Bosch de Valentina, 99 viviendas, y las obras en Senguer y Saavedra. El intendente concluyó señalando que también se visitará el avance de una nueva etapa del paseo costero.