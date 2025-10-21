Rolando Figueroa, en la recta final: «Esta elección define qué rol tendrá Neuquén en la nueva Argentina»

En la recta final de la campaña para las elecciones legislativas, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que la votación del próximo 26 de octubre es una «etapa fundamental» para el proyecto provincial. Sostuvo que el objetivo es consolidar un «modelo neuquino» y que, para eso, es crucial tener legisladores en el Congreso que respondan a los intereses de la provincia y no a las directivas de los partidos nacionales.

«A partir del 26 de octubre se van a elegir a quienes desde el 10 de diciembre van a formar parte del debate de la nueva Argentina«, afirmó Figueroa en diálogo con Río Negro Radio. El gobernador defendió su decisión de involucrarse directamente en la campaña, argumentando que no se trata de «especular», sino de asegurar que los futuros diputados y senadores defiendan lo que denominó la «neuquinidad».

Figueroa contrastó a sus candidatos, Julieta (por Corroza), Pepé (por Ousset), Karina (por Maureira) y Joaquín (por Perren), con los representantes que «responden a los intereses de Buenos Aires». Criticó que los legisladores actuales de la oposición no dialogan con el gobierno provincial sobre las necesidades de Neuquén. «Los jefes de nuestros legisladores deben ser el pueblo neuquino», remarcó.

Vaca Muerta y la alianza con Río Negro

El gobernador subrayó que el futuro de Neuquén está atado al desarrollo de Vaca Muerta y su potencial exportador. «Para poner nuestro subsuelo en la góndola no alcanza con vender nuestro gas a la República Argentina», explicó. Según detalló, la provincia tiene la capacidad de ofrecer al mundo seis veces lo que el país consumirá en los próximos treinta años.

Para alcanzar mercados como el europeo, Figueroa señaló que es indispensable licuar el gas y transportarlo, una tarea para la cual la alianza con Río Negro es «fundamental». «Necesitamos salir a Europa y para eso es fundamental la alianza con Río Negro», insistió. El uso de los puertos rionegrinos es clave en esta estrategia.

Informó que ya se están realizando reuniones entre los equipos de ambas provincias para trazar ejes de trabajo conjuntos. La idea, según el gobernador, es que los futuros legisladores de Neuquén y Río Negro trabajen en equipo en el Congreso, especialmente en la comisión de Energía, para impulsar los proyectos que beneficien a la región patagónica.

Figueroa proyectó que, con una macroeconomía estable, Neuquén podría generar un superávit de 30.000 millones de dólares para el año 2030, lo que consolidaría a la provincia como un motor económico para el país.

La pelea por la coparticipación

Otro de los ejes centrales que, según Figueroa, se debatirán en el próximo Congreso es una nueva ley de coparticipación federal. Calificó a Neuquén como «la provincia más castigada» en el reparto actual de fondos y aseguró que es una discusión en la que pondrán especial atención.

«De cada 100 pesos que pagamos los neuquinos, nos vuelven 51 a la provincia«, detalló el gobernador, contrastando esa cifra con otras provincias que, según él, reciben más de 500 pesos por cada 100 que aportan. Figueroa desestimó el argumento de que las regalías petroleras justifican este desequilibrio, afirmando que esos recursos son no renovables y fruto del trabajo local.

El mandatario insistió en que para revertir esta situación, que calificó como un «castigo desde el año 88«, es necesario que los neuquinos elijan representantes que se planten firmemente en defensa de los intereses provinciales. «¿A quiénes vamos a sentar en el Congreso? ¿A quienes responden a los intereses de Buenos Aires o a quienes estamos construyendo un proyecto pensando solo en Neuquén?«, concluyó.