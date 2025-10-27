Elecciones 2025 | Uno a uno, la lista completa de los diputados que asumirán el 10 de diciembre en el Congreso

En el Congreso se renovarán las bancas tras las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. Si bien el oficialismo deberá negociar con otras fuerzas para lograr sus objetivos después del 10 de diciembre, quedó más cerca del quórum respecto de lo esperado y reduce su dependencia de otras fuerzas. Te contamos uno a uno, los diputados que ingresan a la cámara baja.

Uno a uno los diputados electos que ingresan al congreso luego de las elecciones legislativas

Diputados del peronismo:

Jorge Taiana

Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzmann

Nicolás Trotta

María Elena Velázquez

Itai Hagman

Raquel Kismer

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

Fernando Edgardo Monguillot

Claudia Palladino

Sergio Dolce

Julieta Campo

Raúl Hadad

Juan Pablo Luque

Graciela de la Rosa

Guillermo Michel

Laura Marianela Concepción Marclay

Abelardo Ferrán

Varinia Marín

Gabriela Pedrali

Félix, Emir

Adriana Serquis

Jorge “Gato” Fernández

Juan Carlos Molina

Moira Lansesán

Caren Trepp

Agustín Rossi

Alejandrina Belén

Jorge Alejandro Mukdise

Cecilia López Pasquali de Balmaceda

Marcelo Barbur

Osvaldo Jaldo

Agustin Tita

Diputados de La Libertad Avanza

Diego Santilli

Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Gladys Humenuk

Alejandro Carrancio

Johanna Longo

Alejandro Finocchiaro

Miriam Niveyro

Sergio «Tronco» Figliuolo

Giselle Castelnuovo

Álvaro García

María Fernanda De Sensi

Joaquín Patricio Ojeda

María Luisa González Estevarena

Hernán Urien

Andrea Fernanda Vera

Javier Sánchez

Alejandro Fargosi

. Patricia Holzman

Nicolás Emma

Sabrina Ajmechet

Fernando De Andreis

Antonela Giampieri

Agustín Pellegrini

Yamile Tomassoni

Juan Pablo Montenegro

Valentina Ravera

Gonzalo Roca

Laura Sodano

Marcos Patiño

Laura Rodríguez Machado

Enrique Lluch

Luis Petri

Pamela Verasay

Álvaro Martínez

María Julieta Metral Asensio

Federico Pelli

Soledad Molinuevo

Diego Hartfield

María Gruber

Gruber Gabriela Flores

Carlos Zapata

Andrés Laumann

Alicia Fregonese

Darío Schneider

Mercedes del Rosario Goitía

Guillermo Agüero

Virgina Gallardo

Abel Chiconi

Alfredo Gonzáles

Bárbara Andreussi

Aníbal Tortoriello

Gastón Riesco

Margarita Mondaca

Atilio Basualdo

Maira Frias

Mónica Becerra

Carlos Almena

. Adrian Brizuela

Gino Visconti

Adrián Ravier

Jairo Henoch Guzmán

Miguel Rodríguez

Diputados de Provincias Unidas

Juan Schiaretti

Diputados de INDEPENDENCIA

Gladys Medina

Carolina Basualdo

Miguel Siciliano

Gisela Scaglia

Pablo Farias

Martín Lousteau

Diogenes González

María Inés Zigarán

Diputados de Innovación Federal

Bernardo Biella

Oscar Herrera Ahuad

Diputados de la Izaquierda

Nicolás del Caño

Romina del Pla

Myriam Bregman

Diputados de Producción y trabajo

Fabian Martin

Diputados de Defendamos Cordoda

Natalia de la Sota

Diputados de La Neuquinidad

Karina Maureira

Javier Milei ganó más bancas de las esperadas y se empodera para negociar con otras fuerzas

En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza y el PRO totalizarán 107 bancas de las 257 totales: si llegaran a formalizar un interbloque, se transformarían en primera minoría. Aunque habrá que esperar una serie de reacomodamientos, lo cierto es que superaron con creces el tercio (86) para dejar a salvo los vetos presidenciales. En el Senado, en tanto, el bloque violeta triplicó su representación, pasando de los 6 integrantes actuales a 19. En el Senado, en tanto, el bloque violeta triplicó su representación, pasando de los 6 integrantes actuales a 19.

Por las listas de La Libertad Avanza (donde se colaron candidatos del PRO y la UCR) ingresarán 64 diputados nuevos, que se suman a 29 libertarios y 14 macristas que siguen con mandato. A ese conglomerado de 107 se sumarán como aliados 3 “radicales con peluca” (Liga del Interior) que también continúan hasta 2027, con lo que llegarían a 110 legisladores.