Elecciones 2025 | Uno a uno, la lista completa de los diputados que asumirán el 10 de diciembre en el Congreso
La Libertad Avanza suma 64 legisladores y el peronismo mantiene 46. Acá los detalles.
En el Congreso se renovarán las bancas tras las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. Si bien el oficialismo deberá negociar con otras fuerzas para lograr sus objetivos después del 10 de diciembre, quedó más cerca del quórum respecto de lo esperado y reduce su dependencia de otras fuerzas. Te contamos uno a uno, los diputados que ingresan a la cámara baja.
Uno a uno los diputados electos que ingresan al congreso luego de las elecciones legislativas
Diputados del peronismo:
- Jorge Taiana
- Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Marina Salzmann
- Nicolás Trotta
- María Elena Velázquez
- Itai Hagman
- Raquel Kismer
- Santiago Roberto
- Lucía Cámpora
- Fernando Edgardo Monguillot
- Claudia Palladino
- Sergio Dolce
- Julieta Campo
- Raúl Hadad
- Juan Pablo Luque
- Graciela de la Rosa
- Guillermo Michel
- Laura Marianela Concepción Marclay
- Abelardo Ferrán
- Varinia Marín
- Gabriela Pedrali
- Félix, Emir
- Adriana Serquis
- Jorge “Gato” Fernández
- Juan Carlos Molina
- Moira Lansesán
- Caren Trepp
- Agustín Rossi
- Alejandrina Belén
- Jorge Alejandro Mukdise
- Cecilia López Pasquali de Balmaceda
- Marcelo Barbur
- Osvaldo Jaldo
- Agustin Tita
Diputados de La Libertad Avanza
- Diego Santilli
- Karen Reichardt
- Sebastián Pareja
- Gladys Humenuk
- Alejandro Carrancio
- Johanna Longo
- Alejandro Finocchiaro
- Miriam Niveyro
- Sergio «Tronco» Figliuolo
- Giselle Castelnuovo
- Álvaro García
- María Fernanda De Sensi
- Joaquín Patricio Ojeda
- María Luisa González Estevarena
- Hernán Urien
- Andrea Fernanda Vera
- Javier Sánchez
- Alejandro Fargosi
- . Patricia Holzman
- Nicolás Emma
- Sabrina Ajmechet
- Fernando De Andreis
- Antonela Giampieri
- Agustín Pellegrini
- Yamile Tomassoni
- Juan Pablo Montenegro
- Valentina Ravera
- Gonzalo Roca
- Laura Sodano
- Marcos Patiño
- Laura Rodríguez Machado
- Enrique Lluch
- Luis Petri
- Pamela Verasay
- Álvaro Martínez
- María Julieta Metral Asensio
- Federico Pelli
- Soledad Molinuevo
- Diego Hartfield
- María Gruber
- Gabriela Flores
- Carlos Zapata
- Andrés Laumann
- Alicia Fregonese
- Darío Schneider
- Mercedes del Rosario Goitía
- Guillermo Agüero
- Virgina Gallardo
- Abel Chiconi
- Alfredo Gonzáles
- Bárbara Andreussi
- Aníbal Tortoriello
- Gastón Riesco
- Margarita Mondaca
- Atilio Basualdo
- Maira Frias
- Mónica Becerra
- Carlos Almena
- . Adrian Brizuela
- Gino Visconti
- Adrián Ravier
- Jairo Henoch Guzmán
- Miguel Rodríguez
Diputados de Provincias Unidas
- Juan Schiaretti
Diputados de INDEPENDENCIA
- Gladys Medina
- Carolina Basualdo
- Miguel Siciliano
- Gisela Scaglia
- Pablo Farias
- Martín Lousteau
- Diogenes González
- María Inés Zigarán
Diputados de Innovación Federal
- Bernardo Biella
- Oscar Herrera Ahuad
Diputados de la Izaquierda
- Nicolás del Caño
- Romina del Pla
- Myriam Bregman
Diputados de Producción y trabajo
- Fabian Martin
Diputados de Defendamos Cordoda
- Natalia de la Sota
Diputados de La Neuquinidad
- Karina Maureira
Javier Milei ganó más bancas de las esperadas y se empodera para negociar con otras fuerzas
En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza y el PRO totalizarán 107 bancas de las 257 totales: si llegaran a formalizar un interbloque, se transformarían en primera minoría. Aunque habrá que esperar una serie de reacomodamientos, lo cierto es que superaron con creces el tercio (86) para dejar a salvo los vetos presidenciales. En el Senado, en tanto, el bloque violeta triplicó su representación, pasando de los 6 integrantes actuales a 19. En el Senado, en tanto, el bloque violeta triplicó su representación, pasando de los 6 integrantes actuales a 19.
Por las listas de La Libertad Avanza (donde se colaron candidatos del PRO y la UCR) ingresarán 64 diputados nuevos, que se suman a 29 libertarios y 14 macristas que siguen con mandato. A ese conglomerado de 107 se sumarán como aliados 3 “radicales con peluca” (Liga del Interior) que también continúan hasta 2027, con lo que llegarían a 110 legisladores.
