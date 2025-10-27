En fotos: los ganadores y perdedores de las elecciones 2025 en Neuquén y Río Negro

La Libertad Avanza (LLA) logró un triunfo contundente en Neuquén y Río Negro. En la provincia conducida por el gobernador Rolando Figueroa la fuerza libertaria se consolidó con el 33,37%, al cierre de esta edición. En la liderada por Alberto Weretilneck también se impuso el partido de color violeta con un 34,25%. El lente de Diario RÍO NEGRO capturó las sonrisas y las caras largas de los ganadores y perdedores.

La alegría de Nadia Márquez por el triunfo de La Libertad Avanza en Neuquén. (Foto: Cecilia Maletti).

La actual diputada nacional y referente de LLA en Neuquén, Nadia Márquez, pegará un salto hacia la Cámara Alta del Congreso a partir del 10 de diciembre: la reemplazará la actual jefa de la oficina de ANSES de Neuquén, Gabriela Muñoz. La libertaria celebró los resultados de la elección junto a la militancia.

Márquez será senadora desde diciembre. (Foto: Cecilia Maletti).

Pablo Cervi, actual diputado nacional radical, también obtuvo una banca en el Senado. Al legislador se le vencía su cargo en Diputados y se postuló para la Cámara Alta, esta vez bajo el sello de LLA. Luego de una violenta noche y un intento de asalto, el ahora libertario se mostró feliz del triunfo.

Cervi ingresará a la Cámara Alta desde diciembre. (Foto: Cecilia Maletti).

Fuerza Patria no renovará sus bancas por Neuquén en el Congreso

Fuerza Patria no reunió los votos suficientes para renovar sus bancas en el Congreso de la Nación. La rectora de la UNCO y primera candidata a diputada nacional, Beatriz Gentile, reconoció la victoria en las urnas de los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) y de la lista del gobierno provincial en Neuquén.

Beatriz Gentile no ingresará a Diputados. (Foto: Oscar Livera).

El ambiente en la sede del PJ neuquino, a media cuadra de la gobernación, ya reflejaba el desenlace electoral y la dificultad de obtener una banca propia. Tras una dura contienda, la propia candidata confirmó su inmediato retorno a la vida académica con una frase que marcó el final de la jornada: «Desde mañana vuelvo a la Universidad».

Silvia Sapag. (Foto: Oscar Livera).

Según el análisis que se manejaba alrededor de las 21:00 horas, la fuerza política de Javier Milei (LLA) se llevaría dos bancas para el Senado y otras dos para la Cámara Baja en esta elección de medio término. Mientras tanto, la lista de candidatas del gobernador Rolando Figueroa se quedaba con la restante banca de Senador y la de Diputados que estaban en disputa.

Oscar Parrilli dejará de ser senador por Neuquén desde el 10 de diciembre. (Foto: Oscar Livera).

La Neuquinidad se quedó con el segundo puesto de las elecciones 2025

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reconoció el triunfo en estas elecciones de La Libertad Avanza por sobre La Neuquinidad, el espacio político que conduce. Pese al resultado, el mandatario provincial evitó interpretar la derrota como una crítica a su administración.

El gobernador de Neuquén destacó la elección de La Neuquinidad. (Foto: Oscar Livera).

En ese sentido, Figueroa aseguró que «no se plebiscitó la gestión provincial» y, mirando hacia el futuro, valoró la posibilidad de tener «representantes leales» en el Congreso que defiendan los intereses de Neuquén en la Cámara de Diputados y Senadores. Al cierre de esta edición, La Neuquinidad obtenía el 31,55%. Así, Karina Maureira se consagrará como diputada nacional, mientras que Julieta Corroza obtendría una banca en la Cámara Alta.

Karina Maureira, diputada electa de Neuquén, junto a Julieta Corroza. Foto: Oscar Livera.

La Libertad Avanza con un triunfo apretado en Río Negro

La Libertad Avanza (LLA) aseguró una banca fundamental en el Senado por la provincia de Río Negro en las Elecciones 2025 de este domingo 26 de octubre. Según los primeros resultados, la diputada nacional Lorena Villaverde se convirtió en la nueva senadora, lo que representa un triunfo significativo que suma una representante clave para el oficialismo en la Cámara Alta.

Lorena Villaverde celebró en Roca. (Foto: Andrés Maripe).

La victoria fue motivo de un festejo espontáneo de los seguidores de LLA en el Alto Valle. La celebración se concentró en el monumento a la Manzana de Roca, donde Villaverde se dirigió a los presentes para manifestar el significado de su triunfo en la provincia, afirmando contundentemente que «el miedo fue vencido por la libertad».

Lorena Villaverde dejará la Cámara de Diputados para ir al Senado. Su banca la ocuparía una empresaria cipoleña. (Foto: Andrés Maripe).

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, se mostró eufórica por los resultados. La candidata electa de La Libertad Avanza obtuvo el 30,2% de los votos para acceder a una banca en el Senado, sobre el 30,65% de Fuerza Patria.

Lorena Villaverde votó en Cipolletti, pero se fue a festejara Roca. (Foto: Andrés Maripe).

Al cierre de esta edición la LLA logró el 34,23% de los votos para la Cámara Baja del Congreso de la Nación por Río Negro. Así, Aníbal Tortoriello conservará su banca, pero cambiará de sello: ahora formará parte del bloque de La Libertad Avanza y no del de Juntos por el Cambio.

Aníbal Tortoriello renovó su banca y habló de su proyecto provincial para 2027. (Foto: Florencia Salto).

Reñida pelea por el segundo lugar: Fuerza Patria renueva sus bancas por Río Negro

Las elecciones en Río Negro arrojaron un resultado atípico en el panorama nacional, con un desdoblamiento de los triunfos según la categoría en disputa. Mientras que la boleta de senadores de Fuerza Patria (FP) se impuso por un margen muy estrecho, la lista de diputados de La Libertad Avanza (LLA) logró una diferencia mayor.

Martín Soria desde Roca destacó la «unidad del peronismo». (Foto: Juan Thomes).

El candidato de FP, Martín Soria, ganó el tramo de senadores con 30,67% de los votos, seguido muy de cerca por la candidata del oficialismo nacional, Lorena Villaverde (LLA), quien obtuvo el 30,18% . Este ajustado resultado garantiza que Soria y Ana Marks (FP) asuman las bancas por la mayoría, y Villaverde por la minoría.

La candidata de Fuerza Patria Adriana Serquis logró ingresar a la Cámara de Diputados y su compañera Ana Marks a la se Senadores. (foto Alfredo Leiva).

En la categoría de Diputados, el triunfo fue para LLA, con Aníbal Tortoriello a la cabeza, quien cosechó el 34,27% de los votos. Por su parte, la candidata de Fuerza Patria, Adriana Serquis, se ubicó cinco puntos debajo con 29,47%. De este modo, el sistema D’Hont permitirá que el 10 de diciembre se mantenga Tortoriello en la Cámara Baja por otros cuatro años y se incorpore la científica Serquis, asegurando así una representación de dos fuerzas distintas en ambas cámaras del Congreso Nacional.

Festejo y abrazo de hermanos. El electo senador Martín Soria se abraza con la intendenta María Emilia Soria. (Foto. Juan Thomes.)

Juntos Defendamos Río Negro, el gran perdedor del domingo

Desde el bunker de Juntos Defendemos Río Negro (JDRN), el gobernador Alberto Weretilneck agradeció el acompañamiento de todos sus militantes, dirigentes y candidatos que «pusieron todo para defender esta propuesta» estas elecciones 2025. «Creo que se nacionalizó absolutamente, no solo en Río Negro, sino que lo estamos viendo en todo el país», remarcó.

Weretilneck lamentó la derrota. (Foto: Florencia Salto).

Cerca de las 21 los dos principales candidatos de Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López y Juan Pablo Muena, admitieron que la elección se polarizó y predominaron las fuerzas nacionales como La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

López ganó en la capital, pero quedó tercero en la provincia. Foto: Marcelo Ochoa.