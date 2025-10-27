Congreso: Javier Milei ganó más bancas de las esperadas y se empodera para negociar con otras fuerzas

Con un resultado que superó las expectativas en todo el país, el presidente Javier Milei logró que una elección que ya representaba una ganancia en el Congreso se transformara en una verdadera catapulta para las reformas de fondo. Si bien el oficialismo deberá negociar con otras fuerzas para lograr sus objetivos después del 10 de diciembre, quedó más cerca del quórum respecto de lo esperado y reduce su dependencia de otras fuerzas.

En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza y el PRO totalizarán 107 bancas de las 257 totales: si llegaran a formalizar un interbloque, se transformarían en primera minoría. Aunque habrá que esperar una serie de reacomodamientos, lo cierto es que superaron con creces el tercio (86) para dejar a salvo los vetos presidenciales. En el Senado, en tanto, el bloque violeta triplicó su representación, pasando de los 6 integrantes actuales a 19. En el Senado, en tanto, el bloque violeta triplicó su representación, pasando de los 6 integrantes actuales a 19.

Por las listas de La Libertad Avanza (donde se colaron candidatos del PRO y la UCR) ingresarán 64 diputados nuevos, que se suman a 29 libertarios y 14 macristas que siguen con mandato. A ese conglomerado de 107 se sumarán como aliados 3 “radicales con peluca” (Liga del Interior) que también continúan hasta 2027, con lo que llegarían a 110 legisladores.

Pero también podrían acarrear a los radicales que ingresaron por las listas violetas, por lo que la distancia del quórum (129) promete achicarse aún más. Pero también podrían acarrear a los radicales que ingresaron por las listas violetas, por lo que la distancia del quórum (129) promete achicarse aún más.

Balance de fuerzas y negociaciones en el Congreso

La Libertad Avanza sumó, con aliados, 17 bancas en provincia de Buenos Aires, 7 en Ciudad de Buenos Aires, 5 en Córdoba, 4 en Mendoza, 4 en Santa Fe, 3 en Entre Ríos, 2 en Chaco, 2 en Jujuy, 2 en Misiones, 2 en Neuquén, 2 en Salta, 2 en San Luis, 2 en Tucumán, y 1 por cada una de estas provincias: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego. La Libertad Avanza sumó, con aliados, 17 bancas en provincia de Buenos Aires, 7 en Ciudad de Buenos Aires, 5 en Córdoba, 4 en Mendoza, 4 en Santa Fe, 3 en Entre Ríos, 2 en Chaco, 2 en Jujuy, 2 en Misiones, 2 en Neuquén, 2 en Salta, 2 en San Luis, 2 en Tucumán, y 1 por cada una de estas provincias: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

La victoria global significa una inyección anímica para el Gobierno en el Congreso. Por un lado, alienta a La Libertad Avanza a postergar la votación del Presupuesto 2026 para después del 10 de diciembre, cuando debute la nueva composición. Por otra parte, el oficialismo queda empoderado de cara a la discusión de las reformas más profundas, como la laboral y la previsional. Y, además, el resultado ilusiona a Martín Menem con retener la conducción de Diputados, un cargo que hasta el momento estaba envuelto en dudas. Y, además, el resultado ilusiona a Martín Menem con retener la conducción de Diputados, un cargo que hasta el momento estaba envuelto en dudas.

En tanto, Fuerza Patria y sus diferentes variantes cosecharon 46 diputados nuevos, que se incorporan a los 52 vigentes. Por eso, totalizarán 98 integrantes (igual que en la actualidad) y seguirán siendo, por sí solos, el bloque más numeroso de la Cámara. Igual, podría haber movimientos ya que algunos candidatos peronistas electos por sellos alternativos podrían conformar sus propios espacios. Igual, podría haber movimientos ya que algunos candidatos peronistas electos por sellos alternativos podrían conformar sus propios espacios.

El frente Provincias Unidas, que nuclea a seis gobernadores, tuvo una cosecha muy por debajo de las expectativas. Solo colaron 8 diputados nuevos: 3 por Córdoba (Juan Schiaretti, Carolina Basualdo y Miguel Siciliano), 2 por Santa Fe (Gisela Scaglia y Pablo Farias); el porteño Martín Lousteau, que entra por Ciudadanos Unidos; una por Jujuy, María Inés Zigarán; y uno por Corrientes, Diógenes González.

Se suman a 8 de Encuentro Federal y uno de Santa Cruz que ya tenían mandato, por lo que acumulan 16. Podrían llegar a 19 si también se incorporan 3 radicales disidentes que hoy integran el bloque Democracia para Siempre y siguen con mandato. Podrían llegar a 19 si también se incorporan 3 radicales disidentes que hoy integran el bloque Democracia para Siempre y siguen con mandato.

Por fuera de Provincias Unidas hay otro grupo de diputados de fuerzas locales donde el oficialismo puede buscar acuerdos. Lo integrarán cuatro misioneros que responden a Carlos Rovira, mandamás de la provincia; tres del salteño Gustavo Sáenz; una del sanjuanino Marcelo Orrego; y una neuquina alineada a Rolando Figueroa. La cordobesa Natalia De la Sota, en tanto, logró retener su banca, pero no integraría el sector dialoguista porque se presenta como opositora a Milei. La cordobesa Natalia De la Sota, en tanto, logró retener su banca, pero no integraría el sector dialoguista porque se presenta como opositora a Milei.

Impacto político y reformas: lo que se viene en el Congreso de la Nación

La UCR, aliada ocasional del oficialismo, quedó con 3 diputados que siguen con mandato (la bonaerense Karina Banfi, el mendocino Lisandro Nieri y el chaqueño Gerardo Cipolini), a los que seguramente se sumarán otros que fueron electos este domingo por listas libertarias, como la mendocina Pamela Verasay, alfil del gobernador Alfredo Cornejo. Por eso, habrá que esperar para conocer la conformación final del bloque radical, que con esta elección se vio muy diezmado. Por eso, habrá que esperar para conocer la conformación final del bloque radical, que con esta elección se vio muy diezmado.

Entre los bloques más pequeños, la Coalición Cívica no sumó nada y queda con 2 miembros, mientras que el Frente de Izquierda ganó 3 diputados, que se suman a Christian Castillo, por lo cual quedarán con 4 totales. La Cámara se completa con 6 diputados del bloque Desarrollo y Coherencia (exlibertarios), una santafesina ex PRO y un tucumano del bloque Independencia, del gobernador Osvaldo Jaldo. La Cámara se completa con 6 diputados del bloque Desarrollo y Coherencia (exlibertarios), una santafesina ex PRO y un tucumano del bloque Independencia, del gobernador Osvaldo Jaldo.

Senado En el Senado, donde se reparten dos bancas para la fuerza ganadora y una para la que resulte segunda, La Libertad Avanza ganó las bancas por la mayoría en 6 de los 8 distritos donde se elegían representantes (Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Chaco, Neuquén y Tierra del Fuego). Las únicas provincias donde no pudieron imponerse fueron Río Negro (salieron segundos) y Santiago del Estero (quedaron afuera del reparto). Las únicas provincias donde no pudieron imponerse fueron Río Negro (salieron segundos) y Santiago del Estero (quedaron afuera del reparto).

De esta manera, el Senado, que tiene 72 miembros, se compondrá de la siguiente manera: La Libertad Avanza sube de sus actuales 6 senadores a 19. Fuerza Patria baja de 34 a 26, lo cual lo aleja del quórum de 37. Habrá 6 senadores del PRO, 9 de la UCR, 11 de fuerzas provinciales, y el formoseño Francisco Paoltroni. Al igual que en Diputados, habrá que esperar reacomodamientos. Al igual que en Diputados, habrá que esperar reacomodamientos.

En Ciudad de Buenos Aires resultaron electos Patricia Bullrich (que deja el Ministerio de Seguridad) y Agustín Monteverde, mientras que por Fuerza Patria retuvo su lugar el camporista Mariano Recalde. En Ciudad de Buenos Aires resultaron electos Patricia Bullrich (que deja el Ministerio de Seguridad) y Agustín Monteverde, mientras que por Fuerza Patria retuvo su lugar el camporista Mariano Recalde.

En Entre Ríos, en tanto, ganaron un lugar los libertarios Joaquín Benegas Lynch (hermano mayor del diputado Bertie Benegas Lynch e hijo del prócer de Milei, Alberto Benegas Lynch) y Romina Almeida, mientras que la banca por la minoría quedó para Adán Humberto Bahl, de Fuerza Entre Ríos, la versión local de Fuerza Patria. En Entre Ríos, en tanto, ganaron un lugar los libertarios Joaquín Benegas Lynch (hermano mayor del diputado Bertie Benegas Lynch e hijo del prócer de Milei, Alberto Benegas Lynch) y Romina Almeida, mientras que la banca por la minoría quedó para Adán Humberto Bahl, de Fuerza Entre Ríos, la versión local de Fuerza Patria.

En Salta también se impuso La Libertad Avanza, que lleva al Senado a María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, mientras que la fuerza del gobernador Gustavo Sáenz (Primero los Salteños) quedó segunda, y ubica a Flavia Royón. El dato saliente es que el exgobernador Juan Manuel Urtubey, que se postulaba por Fuerza Patria, quedó afuera. El dato saliente es que el exgobernador Juan Manuel Urtubey, que se postulaba por Fuerza Patria, quedó afuera.

Santiago del Estero fue una excepción a la ola violeta. Allí ganó el oficialismo local del gobernador Gerardo Zamora, quien ganó una banca junto con Elia Esther del Carmen Moreno. La banca por la minoría quedó en manos de Fuerza Patria Peronista, con José Neder, que logró la reelección. Los libertarios postulaban a Tomás Figueroa, que quedó sin lugar en el reparto. Los libertarios postulaban a Tomás Figueroa, que quedó sin lugar en el reparto.

En Chaco los libertarios ganaron, y colocan a Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, actual vicegobernadora, quien se sumaría al bloque radical. Por Fuerza Patria entra el exmandatario Jorge Capitanich. Por Fuerza Patria entra el exmandatario Jorge Capitanich.

En tanto, en Río Negro, la mayoría fue para Fuerza Patria, con el actual diputado Martín Soria y Ana Inés Marks. La actual diputada Lorena Villaverde (salpicada por el escándalo narco que involucra a José Luis Espert) quedó relegada al segundo lugar. El dato fuerte es que Juntos Defendemos Río Negro, el frente del gobernador Alberto Weretilneck, se quedó sin representantes en el Senado. El dato fuerte es que Juntos Defendemos Río Negro, el frente del gobernador Alberto Weretilneck, se quedó sin representantes en el Senado.

Los libertarios se impusieron en Neuquén de la mano de los actuales diputados Nadia Márquez y Pablo Cervi, que se mudan al Senado. De esta manera, desplazaron al segundo lugar a La Neuquinidad, la fuerza del gobernador Rolando Figueroa, que coló a Julieta Corroza. De esta manera, desplazaron al segundo lugar a La Neuquinidad, la fuerza del gobernador Rolando Figueroa, que coló a Julieta Corroza.

Finalmente, en Tierra del Fuego también hubo triunfo violeta: entran a la Cámara alta Agustín Coto y Belén Monte de Oca, mientras que por Fuerza Patria renovó su banca Cristina López. Finalmente, en Tierra del Fuego también hubo triunfo violeta: entran a la Cámara alta Agustín Coto y Belén Monte de Oca, mientras que por Fuerza Patria renovó su banca Cristina López.