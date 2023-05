Elecciones en Bariloche: Qué dijo Bullrich, del PRO, de la candidatura de la gobernadora

Bariloche votará su nueva gestión municipal el próximo 3 de septiembre y los partidos políticos trabajan en sus armados. La gobernadora Arabela Carreras analiza su estrategia para presentarse y una de las opciones que trascendió está vinculada a Patricia Bullrich, presidenta en uso del licencia, del PRO.

La discusión central de las listas se advierte en Juntos Somos Río Negro, a partir de que la gobernadora Arabela Carreras plantea su candidatura local mientras el intendente Gustavo Gennuso, que no puede ir por otro mandato, reclama por su “derecho” que la sucesión corresponda a su sector.

También participa de la pulseada el ministro Carlos Valeri y, además, existen referentes del oficialismo deseoso de la principal postulación barilochense, como el diputado Agustín Domingo y el legislador Juan Pablo Muena.

La tensión en la cúspide es mayor porque el presidente de JSRN y gobernador electo Alberto Weretilneck no respalda la postulación de Carreras.

La semana pasada, la mandataria resaltó que ella será candidata en Bariloche aunque desestimó su participación en la interna de Juntos si aparece, como hoy se insinúa, otras postulaciones.

En ese caso, la opción de Carreras sería participar con otra fuerza.

“Veremos”, declaró la mandataria la semana pasada en Viedma cuando se la consultó sobre qué ocurriría si no participa con JSRN. “A mí casa no me voy”, concluyó.

Al clima susceptible del oficialismo, el legislador y presidente de la Asamblea del PRO, Juan Martín incorporó esta mañana otro componente cuando confirmó que Patricia Bullrich admitió en un encuentro con dirigentes en Bariloche haber hablado con Carreras y les pidió opiniones sobre la alternativa de que la gobernadora se presente por el PRO.

“Sí, es verdad. Nos contó que había tenido una conversación con la gobernadora y qué pensábamos nosotros. Bueno, cada uno dio su opinión”, reconoció el legislador.

Ese encuentro ocurrió en abril en ocasión que la presidenta del PRO llegó a Bariloche para asistir al Foro empresarial en el Llao Llao.

En su evaluación, Martín entendió “poner las preocupaciones de los vecinos” y narró que en Bariloche, hay “un grupo (de dirigentes) que viene trabajando desde hace más de un año y se compartirá su agenda con la gobernadora. Sí -dijo- debería irse de JSRN porque no hay ninguna posibilidad de una alianza” con el partido del oficialismo, que ha demostrado que sus “grandes acuerdos son acuerdos dirigentes alejados de esta agenda. Si existe eso, se podría conversar mientras tanto estamos en la construcción de un candidato propio”, remarcó el legislador.