Elecciones en el IUPA: se conocieron los resultados tras el escrutinio definitivo para el primer Consejo Superior

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) ya tiene definidos los resultados finales de las elecciones para integrar su primer Consejo Superior, tras el escrutinio definitivo realizado este viernes en la sede central en Roca.

La jornada se desarrolló en un clima de expectativa y tensión, con permanencia estudiantil en la sede central y reclamos por presuntas irregularidades en el proceso electoral. El cierre del escrutinio definitivo se formalizó con la firma del acta por parte de los apoderados de las listas participantes. La mayoría de ellos lo hizo “en disconformidad”, mientras que el sector oficialista avaló el resultado sin objeciones.

El conteo final arrojó ocho bancas de distintos claustros para La Unión (oficialismo); seis para la lista Celeste y Blanca; una para La Tercera y una para La Pugliese.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el rector Gerardo Blanes adelantó que «se confirmó que todo el escrutinio provisorio coincide con el definitivo» y que «hay una tenencia mayoritaria hacia la agrupación de La Unión».

«La reflexión más importante sobre este primer acto democrático es que hay que felicitar a la comunidad del IUPA que pudo tolerar muchas tensiones externar a la institución», sostuvo Blanes.

Uno de los reclamos principales durante el proceso fue la ausencia de las urnas para contar los votos. Desde el área directiva explicaron que el conteo final se realizó mediante la verificación de “telegramas de escrutinio originales” enviados desde las distintas sedes y que “no se abren urnas, salvo expreso mandato de la Justicia Electoral provincial”.

Así quedaría conformado el Consejo Superior del IUPA

De acuerdo con el escrutinio definitivo informado por la conducción oficial a este medio, el Consejo Superior del IUPA quedará integrado por 23 miembros, conforme al Estatuto institucional: el rector normalizador en carácter de presidente, los seis directores de departamento como miembros natos y 16 consejeros electos de los distintos claustros.

En el claustro docente, la distribución por departamentos mostraría una presencia mayoritaria de La Unión, que obtuvo bancas en Arte Dramático, Artes del Movimiento, Formación General, Música y Artes Visuales. Por su parte, Celeste y Blanca logró representación en Arte Dramático, Artes Audiovisuales, Artes del Movimiento y Formación General, mientras que La Tercera ingresará con una banca en Artes Audiovisuales y La Pugliese con una en el Departamento de Música.

Confirmaron que en Artes Visuales, cuya integración había quedado pendiente, finalmente se definió una banca para La Unión y otra para Celeste y Blanca.

En el claustro estudiantil, las dos representaciones corresponderían a La Unión, que también obtuvo la banca del sector no docente. En tanto, en el claustro de graduados, la representación será para Celeste y Blanca.

Desde el bloque opositor cuestionaron el resultado y afirmaron que, de acuerdo con su propio cómputo, el conjunto de fuerzas no oficialistas alcanzaría 9 de los 16 consejeros electos, lo que, según esa interpretación, les otorgaría una mayoría para incidir en la elección del rector y del equipo de gestión.

Presentaron impugnación contra el escrutinio definitivo

Consultaos por este medio, desde el bloque opositor cuestionaron el procedimiento y reclamaron que no se habilitara la apertura de las urnas. “Se dio un escrutinio definitivo sin urnas, no pudimos ver la calidad del voto, si es nulo o no”, expresaron.

Además, advirtieron sobre presuntas irregularidades en la documentación remitida desde sedes del interior provincial. Según indicaron, algunas actas carecían de la identificación de autoridades de mesa o presentaban correcciones que, a su entender, afectan su validez.

Apoderados de la Lista Diez – Celeste y Blanca presentaron una impugnación integral contra el escrutinio definitivo de las elecciones del IUPA, al considerar que el procedimiento estuvo atravesado por “graves irregularidades” que afectan la validez y transparencia del proceso.

En el escrito, sostuvieron que durante el acto no se exhibieron las urnas ni los votos correspondientes a los comicios realizados los días 15 y 16 de marzo, lo que según señalaron impidió realizar una verificación material del contenido y la integridad del sufragio.

En ese contexto, desde ese espacio anticiparon que evalúan los pasos a seguir para sostener los cuestionamientos y no descartaron avanzar con presentaciones administrativas o judiciales vinculadas a una presunta “denuncia de fraude electoral”