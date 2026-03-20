Impulsan cambios en el Ipross para agilizar el pago de reintegros y fijar pisos de cobertura

Las demoras en el pago de reintegros de Ipross son una constante y motivo de reclamo habitual de los afiliados, por eso con una proyecto de ley se busca modificar la normativa actual y fijar un plazo máximo de 90 días para que la obra social provincial cancele esos pagos, con un piso preestablecido.

La iniciativa fue presentada hoy por el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) quien propone modificar la ley 2753 del Ipross para fijar pautas claras hacia los afiliados que deben realizarse prestaciones por fuera de la cobertura habitual.

La principal medida propuesta, que deberá ser considerada en el cuerpo legislativo, es modificar el artículo 11 de la ley de la obra social estatal para que en su nueva redacción vinculada a los afiliados que deban concurrir con autorización previa del Ipross a “un servicio no adherido” porque no hay prestadores en el instituto provincial o debe adquirir en forma particular “medicación, medicación crónica, prótesis, órtesis, insumos o afrontar prácticas quirúrgicas no cubiertas”, reciban el correspondiente reintegro con dos condiciones: por un lado que se efectivice en un plazo máximo de 90 días corridos desde la fecha de la presentación de la factura; y por otro lado que el monto a pagar no sea inferior al 80% del valor efectivamente abonado por el afiliado.

Los dos puntos son una novedad porque hasta el momento no hay precisiones ni plazos e incluso en la actualidad se manejan tiempos de ocho meses a un año. La ley dice que los reintegros se pagan “en las condiciones que fije la Junta de Administración”.

Otro tema es que se reconocen porcentajes muy por debajo de lo que se paga. Existen casos recientes de cancelación de una quinta parte del valor que un afiliado abonó una prótesis y llega hasta solo el 10%, según puntualizó el legislador que recibe habitualmente reclamos de afiliados.

“El objetivo de garantizar que los afiliados accedan a reintegros más rápidos, justos y previsibles frente a los gastos que deben afrontar en materia de salud”, señaló Delgado Sempé al presentar el proyecto.

Las modificaciones propuestas, el legislador también incluye que el coseguro no podrá superar el 50% del costo de la prestación, una medida que busca “proteger al afiliado”.

En la norma se incorporan “criterios de transparencia”, determinando que “las decisiones del Ipross en esta materia deben regirse por normas generales, evitando discrecionalidades o beneficios particulares”.

“El acceso a la salud no puede depender de la capacidad económica de cada persona. Hoy hay rionegrinos que no acceden a tratamientos o se endeudan para poder atenderse, y eso es una responsabilidad que el Estado no puede eludir”, señaló el legislador.