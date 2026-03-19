Tras las elecciones, el IUPA suspendió las clases por 72 horas en todas las sedes de Río Negro

Jornadas de tensión se viven en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) tras la difusión del resultado provisorio de las elecciones para integrar el Consejo Superior. Estudiantes y agrupaciones opositoras impugnaron el proceso y avanzaron con una permanencia en el edificio que confluyó hoy en una marcha. Mientras tanto, las autoridades declararon asueto académico excepcional en todas las sedes.

Las elecciones se realizaron los días 15 y 16 de marzo en 49 sedes distribuidas en la provincia. Más de 4.300 integrantes de la comunidad universitaria fueron habilitados para votar en la primera conformación democrática del órgano máximo de gobierno, paso previo a la designación del rector.

Según los resultados provisorios que se conocieron el lunes pasado a la noche yque fueron compartidos en la página oficial del IUPA, la lista La Unión se impuso en la mayoría de los departamentos. La lectura oficial fue rechazada por las listas opositoras que plantean una composición distinta del cuerpo.

Asamblea estudiantil, marcha y asueto académico

Tras los resultados, el martes pasado, agrupaciones estudiantiles y alumnos independientes realizaron una asamblea y resolvieron avanzar con medidas de permanencia dentro de la institución ante un presunto fraude electoral.

Mientras que hoy se movilizaron desde la sede central hacia la Ciudad Judicial y el Centro Administrativo Provincial para solicitar la intervención del proceso electoral y la conformación de una mesa de diálogo.

Foto: gentileza.

En ese contexto, el IUPA dispuso asueto académico excepcional desde el miércoles 18 por la tarde hasta el sábado 21 inclusive. Desde la institución explicaron que la medida se adoptó “ante las situaciones de público conocimiento vinculadas a interrupciones de actividades y expresiones por fuera de los canales institucionales”, con el objetivo de “resguardar la integridad de toda la comunidad educativa”.

Asimismo, remarcaron que el proceso electoral “se encuentra aún dentro de los plazos establecidos para el control, revisión y eventual presentación de observaciones” por parte de las agrupaciones.

Resultado provisorio y denuncias de irregularidades: qué dijo la Junta Electoral

El bloque opositor integrado por las listas Celeste y Blanca, La Tercera, Frente de unidad “La Pugliese”, Lista 17 y Unesa, insistieron en la necesidad de “garantizar condiciones de transparencia” antes de avanzar en las próximas etapas del cronograma electoral y advirtieron que no descartan realizar “presentaciones administrativas y legales” si se comprueban irregularidades.

En tanto, la Junta Electoral, a través de un comunicado, sostuvo que “todas las instancias del proceso se han llevado a cabo conforme a las disposiciones vigentes, asegurando la transparencia y el correcto desarrollo de la elección”. También remarcaron que las mesas se habilitaron en 48 localidades para garantizar el derecho al voto de estudiantes y docentes del interior y aseguraron que “la cadena de custodia de urnas, sobres, padrones, boletas y demás documentación electoral se ha mantenido intacta”.

El organismo indicó además que el material remitido desde cada sede será revisado durante el escrutinio definitivo con la presencia de apoderados de las listas y que, una vez concluido ese conteo, las agrupaciones podrán “impugnar el resultado final, haciendo las presentaciones correspondientes con las pruebas que indiquen si existió alguna irregularidad”.

Por su parte, el rector Gerardo Blanes defendió el resultado provisorio y vinculó el desempeño del oficialismo con la participación territorial, además adelantó que el escrutinio definitivo se conocerá esta semana pero que el provisorio ya «es muy claro».