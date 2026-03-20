Definición en el IUPA: esperan los resultados finales del escrutinio tras las elecciones para el Consejo Superior

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) se mantienen expectante a los resultados definitivos de las elecciones para el Consejo Superior. El pasado 17, se publicó el escrutinio provisorio y los resultados derivaron en posicionamientos contrapuestos entre oficialismo y oposición.

La Junta Electoral del IUPA informó que este 20 de marzo, cerca del mediodía, se informará cómo será la futura conformación del órgano de gobierno. La jornada estará marcada por una permanencia estudiantil en la sede central.

Elecciones en el IUPA: el panorama tras el escrutinio provisorio

La publicación de los resultados provisorios derivó en posicionamientos contrapuestos entre oficialismo y oposición.

De acuerdo con los datos institucionales, participaron 4.401 electores en 99 urnas distribuidas en 49 sedes de la provincia. El escrutinio provisorio difundido por la institución será validado en los próximos días con el conteo definitivo de las actas.

Según los resultados provisorios compartidos en la página oficial del IUPA, la lista La Unión se impuso en varios departamentos docentes, obtuvo las dos bancas estudiantiles y la representación del personal no docente. También accedieron al Consejo Superior otras fuerzas como Celeste y Blanca, La Pugliese y La Tercera, mientras que una banca en Artes Visuales quedó pendiente de resolución. La lectura oficial fue rechazada por las listas opositoras, que plantean una composición distinta del cuerpo y esperan el escrutinio definitivo.

En este contexto, agrupaciones estudiantiles resolvieron en asamblea permanecer en la sede central hasta obtener respuesta y presentaron pedidos de impugnación al proceso electoral ante un presunto fraude, principalmente en relación con el claustro estudiantil. Entre los cuestionamientos, sostienen que se habría incorporado al padrón a votantes que “no integran la estructura académica universitaria estatutaria” y plantearon presuntas irregularidades en la designación de autoridades de mesa, en la fiscalización del escrutinio y en la entrega de constancias de voto.

Gerardo Blanes: “subestimaron lo que es el IUPA en la provincia”

Consultado por Diario RÍO NEGRO, el rector normalizador Gerardo Blanes defendió el resultado provisorio y vinculó el desempeño del oficialismo con la participación territorial, además adelantó que el escrutinio definitivo se conocerá esta semana pero que el provisorio ya «es muy claro».

Blanes vinculó el conflicto electoral a lo que definió como una «mirada reducida» sobre el funcionamiento de la universidad. Según planteó, el IUPA no puede analizarse únicamente desde la sede central, ya que desarrolla actividades formativas en distintas localidades de la provincia. «Todo el mundo dice defender la democracia hasta que los resultados no lo favorecen», sostuvo el rector.

En ese marco, reafirmó el derecho a votar de los estudiantes vinculados a la Escuela de Arte Popular. “Son alumnos reales que participan de los trayectos formativos en cada pueblo y tienen los mismos derechos que cualquier otro integrante de la comunidad universitaria”, afirmó el rector normalizador.

Para el funcionario, el resultado electoral terminó configurándose a partir del peso del interior. Consideró que algunos sectores “subestimaron lo que es el IUPA en la provincia” y que el escenario cambió cuando se incorporaron los datos de todas las sedes.

Respecto de la permanencia estudiantil, Blanes expresó que espera una salida a través del diálogo institucional. Remarcó que la universidad tiene tradición de resolver los conflictos mediante mecanismos administrativos y señaló que es necesario “respetar el derecho de todos los sectores a participar”.

Elecciones IUPA: impugnación y permanencia en la sede central

Sectores opositores rechazaron la lectura oficial de los resultados provisorios y sostienen que la integración final del Consejo Superior podría ser distinta a la difundida por la institución.

Desde la Lista 10 afirmaron que, de acuerdo con su propio cómputo, el conjunto de fuerzas no oficialistas alcanzaría 9 de los 16 consejeros electos, lo que, según esa interpretación, les otorgaría una mayoría para incidir en la elección del rector y del equipo de gestión.

“El mensaje de la comunidad universitaria es claro: la mayoría optó por un cambio de rumbo”, indicaron en un comunicado. En ese texto, además, convocaron a avanzar en acuerdos entre agrupaciones opositoras para “garantizar una conducción institucional transparente y representativa”.

En paralelo, agrupaciones estudiantiles como La Mella IUPA, UNESA, La Gloriosa, Estudiantes Independientes y el Centro de Estudiantes (CEIUPA) presentaron una impugnación formal al proceso electoral del claustro estudiantil y pidieron la revisión de mesas habilitadas en distintas localidades de la provincia. En el documento difundido tras los comicios sostuvieron que la elección “se vio atravesada por una serie de irregularidades que comprometen su legitimidad”.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la incorporación de un padrón adicional de votantes vinculados a trayectos de la Escuela de Arte Popular, a quienes no consideran parte del estudiantado universitario regular. En ese sentido, señalaron que se habría producido “la inclusión al padrón electoral de estudiantes cuya actividad se vincula a dispositivos formativos de extensión que no integran la estructura académica universitaria estatutaria”, lo que según sostuvieron, incidió en el resultado de las dos bancas en disputa.

Además, las agrupaciones denunciaron presuntas irregularidades en la designación de autoridades de mesa, la fiscalización del escrutinio de urnas del interior y la entrega de constancias de voto. También advirtieron que algunas designaciones se habrían realizado de manera simultánea en distintas mesas, lo que “vicia de nulidad el acto”, y reclamaron que estos planteos sean analizados antes de la proclamación definitiva de los consejeros estudiantiles.

Mientras tanto, indicaron que permanecerán en el edificio hasta obtener respuestas de la Junta Electoral.