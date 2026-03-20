Colectivos, comercios y más, cómo funcionarán los servicios en el Alto Valle este fin de semana largo
Este fin de semana será largo por el día no laboral del lunes 23 y el feriado por el 24 de marzo por lo que se registran interrupciones en el funcionamiento normal de los servicios en ciudades como Roca y Neuquén. Mirá el detalle.
Este fin de semana será largo debido a que el lunes 23 fue declarado como día no laboral y el martes 24 de marzo es feriado por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, a 50 años del golpe cívico-militar que instauró la última dictadura en Argentina y dejó un saldo de más de 30 mil desaparecidos.
Como sucede en cada feriado nacional, los distintos municipios del Alto Valle anunciaron cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos.
Cómo funcionará el KOKO en el Alto Valle
En primer lugar, la empresa KOKO que garantiza el servicio de transporte público para conectar a todas las ciudades desde Regina a Neuquén confirmó que seguirá funcionando, pero solo con la opción «común».
Las unidades que saldrán a la calle tienen frecuencia de entre 45 y 60 minutos, y hacen un recorrido por todas las localidades, es decir, no habrá líneas directas.
Neuquén: cómo funcionarán los colectivos y los comercios
Desde el municipio de Neuquén informaron que los servicios funcionarán de la siguiente manera:
- Recolección de Residuos: el lunes funcionará con normalidad. El martes 24 de marzo no habrá recolección de residuos ni funcionamiento del SAEM y los centros de transferencia permanecerán cerrados por ser feriado oficial.
- COLE: el lunes y el martes el transporte público de pasajeros en la ciudad funcionará con frecuencia de domingo/feriado.
- SAEM: 24 de marzo sin funcionamiento.
- Centros de Transferencia: viernes, sábado y domingo, abierto. Lunes 24, cerrado.
- Cementerios Central y Progreso: Abiertos de 9 a 19.
- Línea 147: Funcionamiento de 8 a 15.
- Línea 103 de Protección Civil: Por emergencias, las 24 horas.
- Oficinas de Turismo: de 8 a 20 oficinas del centro y de la ETON, de 8 a 19 oficina del puente y del balneario Gustavo Fahler.
- Balnearios: guardia preventiva de 10 a 21.
- Subsecretaría de las Mujeres: Guardia de 9 a 15 – Área Legal: 2995940203 – Área Psicosocial: 2995940202.
Comercios, colectivos urbanos y más servicios en Roca
- Colectivos:
En Roca aún no se confirmó cómo funcionará el servicio de colectivos urbanos, pero se estima que la empresa de transporte público, Cooperativa 1° de Septiembre, funcione con frecuencia de feriados y domingos.
- Estacionamiento: en cuanto al estacionamiento medido que funciona en las zonas centro. Durante los días feriados, el estacionamiento será libre y gratuito.
- Comercios: El lunes la mayoría de los locales céntricos estarán abiertos. El martes los supermercados grandes funcionarán en horario normal de feriado, solo abrirán hasta el mediodía.
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