Elecciones en El Salvador: Nayib Bukele habló de Milei y le deseó lo mejor «podemos colaborar en lo que sea»

Hoy luego de las 17 cerraron los comicios en El Salvador, donde el actual presidente Nayib Bukele busca la reelección, a pesar de que la Constitución no se lo permite. Se trata del primer mandatario en la vuelta a la democracia del País.

Este domingo los ciudadanos se acercaron a las urnas para elegir al próximo presidente, a 60 diputados del congreso unilateral y a 20 del Parlamento Centroamericano. Hasta ahora todo indica que ganaría por segunda vez el actual presidente, Bukele, a pesar de que la Constitución prohíbe que la misma persona ejerza dos meses el mandato.

Y es que mientras estuvo a cargo, la situación de seguridad del país, estuvo marcada por la disminución de los crímenes violentos y la transformación de las pandillas MS13 y Barrio 18, las organizaciones criminales más importantes en la historia reciente del país, con las que Bukele hizo un pacto de gobernabilidad desde principios de su mandato.

De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), hay 5.47 millones de salvadoreños aptos para votar en 1676 centros de votación distribuidos en las 44 circunscripciones municipales del país y en 29 países donde votan salvadoreños residentes en el extranjero.

Las urnas abrieron sin problemas a las 7 y cerraron a las 17 hora local, y se desarrollaron en tranquilidad.

Qué dijo Bukele sobre sus planes con Argentina

“Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro que El Salvador no es el Reino Unido, lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es la Argentina. Hay diferencias, incluso el problema de seguridad de la Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de nuestra parte, de repente no necesitan ser tan drásticas”, comenzó.

Sin embargo, destacó que ambos países tienen similitudes y que le ofreció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich «la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad» y destacó que en Argentina el problema «es más pequeño», en comparación con El Salvador.

También dijo que habló una vez con el presidente Javier Milei y allí el mandatario le habló sobre la situación de Argentina. «Lo felicité por su triunfo, me dio un panorama muy difícil de Argentina, sobre todo en lo económico. Va a ser difícil de resolver, pero en lo personal, si podemos colaborar en lo que sea, a la orden».

Qué dicen las encuestas

Según explicaron desde el medio Infobae, hasta esta elección había 262 circunscripciones municipales y se elegía a 84 diputados propietarios al Congreso. Sin embargo, el 15 de marzo de 2023, la Asamblea Legislativa, dominada por una supermayoría bukelista, derogó el artículo 291-A del Código Electoral, que impedía realizar cambios en la legislación electoral un año antes de las elecciones; con esto quedó abierta la puerta para lo que vino después, la reducción de sillas en el Legislativo y del número de municipios. Los críticos a la reforma coinciden en que fue una jugada política para afianzar más poder y para minar la presencia de la oposición, ya bastante disminuida en el país.

A pesar de eso, los registros apuntaron preferencialmente al Bukele y sus diputados. En agosto de 2023, la Universidad Francisco Gavidia (UFG) publicó una encuesta que daba a Nuevas Ideas, el partido del presidente, un 63% de la preferencia de cara a la reelección en enero de 2024; más que suficiente para ganar con holgura en primera vuelta. Uno de los funcionarios de la universidad dijo, al comentar esas cifras y las de preferencias para el voto legislativo, también con amplia mayoría para el partido de Bukele, que se perfilaba un escenario de aplanadora política en favor del presidente.

Además, algunas encuestas pronosticaron la desaparición de dos grandes partidos que gobernaron El Salvador. Ellos son el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que habrían tenido un poco más del 5% de las preferencias, según los sondeos.

Los últimos resultados de las encuestas de la campaña electoral, lanzaron que el actual presidente tenía más ventaja.

En la Asamblea Legislativa, con el número de curules reducido a 60, Nuevas Ideas necesita 41 puestos para mantener la mayoría calificada que le permita seguir haciendo lo que ha hecho desde que, en la anterior elección legislativa, Bukele obtuvo supermayoría: gobernar sin molestarse por la oposición política. Todos los sondeos prevén que el presidente llegará a esos números sin dificultad, e incluso los análisis más optimistas para la oposición dejan al resto de partidos con entre 8 y 10 diputados.