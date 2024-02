La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional reclamó la liberación de, al menos, unas 14 personas que fueron detenidas tras los incidentes y la represión que se desataron en las inmediaciones del Congreso luego de la aprobación en general de la Ley Ómnibus de Javier Milei por 144 votos a favor y 109 en contra.

Por tercera jornada consecutiva los alrededores del Congreso fueron el escenario de incidentes entre policías y manifestantes. Granadas de gas lacrimógeno, gas pimienta y bastonazos fueron usados por los agentes para dispersar a los manifestantes, quienes respondieron con el lanzamiento de piedras y botellas.

Con el objetivo de hacer cumplir el protocolo antipiquetes, efectivos de las fuerzas de Seguridad cargaron contra manifestantes y los obligaron a retirarse de las calles adyacentes al Parlamento. Los manifestantes, integrantes en su mayoría de agrupaciones de izquierda, organizaciones sindicales o de movimientos sociales, tuvieron varios choques con miembros de la Gendarmería, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que tomaron parte en el operativo.

#Ahora

Sigue la cacería en Congreso. Al menos 14 detenidxs hasta el momento:

– Joaquín Suárez

– Pablo Andrés Sabando Aburto

pic.twitter.com/nqMcL64sNL

- Sergio Luciano Rivotta– Juan Marcelo Yrigoitia– Juan Carlos Denuble– Joaquín Arrúa– Pedro Andrés Esquivel– Federico BlasTrietsch– Joaquin Zuanich

Con carros hidrantes y motos que los rodeaban, los agentes de seguridad avanzaban contra la multitud que se había congregado en cercanías del Congreso y los obligaban a retirarse hacia la Plaza. Los uniformados arrojaron gas pimienta a un grupo de jubilados que protestaban contra la media el proyecto de ley, mientras se escuchaban detonaciones en medio del avance de las fuerzas de seguridad.

Un grupo de personas prendió fuego a un contenedor de basura, lo que motivó la intervención de los Bomberos de la PFA.

Una cacería

Según Página/12, luego de las 22 ya casi no quedaban manifestantes en los alrededores. «Parecía que los efectivos tenían orden de sumar detenciones porque mientras el tránsito ya circulaba por la avenida Callao, de repente reaccionaban y salían corriendo detrás de algunos jóvenes. Las detenciones eran violentas. Media docena de efectivos para maniatar a un ventiañero y otros tanto buscando impedir que los medios dieran cuenta del violento tratamiento que les prodigaban».

«Cerca de la medianoche, columnas de efectivos de la Federal llegaron desde Perón hasta Callao. Otra fila de efectivos impedía que los autos doblaran hacia el oeste. Mientras estaban allí, por Callao se producían las corridas. Desde los handy de la Policía se escuchaba cómo identificaban al que debían detener. Así cayeron al menos siete que luego fueron trasladados a esa esquina de Perón y Callao. Los sentaron, los esposaron y después esperaron que la Policía de la Ciudad los identifique y se los lleve detenidos», describió.

Quiénes son los dos trabajadores de prensa detenidos

Se trata de dos reporteros gráficos: Pablo Sabando Alberto, de nacionalidad chilena, y Sergio Luciano Rivotta, quienes fueron trasladados a la Comisaría intervenciones Judiciales de la Superintendencia de investigaciones Judiciales, según informaron fuentes del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Alberto y Rivotta son dos trabajadores de prensa vinculados a la Red por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Mientras tanto, algunos manifestantes le prendían fuego a otros contenedores que colocaron sobre la avenida Rivadavia con la intención de bloquear el paso de los vehículos policiales.

Fopea relevó 11 casos de agresión a periodistas con balas de goma y gas lacrimógeno

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) repudió las agresiones sufridas por periodistas y trabajadores de prensa en la cobertura de las movilizaciones. Desde la Comisión Directiva hicieron llegar una nota a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la cual pidieron que se arbitren todos los medios necesarios para garantizar su seguridad y que se investigue lo ocurrido.

En la tarde de ayer, luego de que se aprobara la media sanción de la ley, colegas que realizaban cobertura de las inmediaciones se vieron afectados por los enfrentamientos nuevamente, indicó Fopea. Algunos de los casos relevados:

– Romina Ianotti (periodista) estaba junto al camarógrafo Bruno Ganje para Canal 9 e IP-noticias. Señaló que trabajaban en la esquina de Yrigoyen y Entre Ríos cuando fueron reprimidos por efectivos de Policía Federal, Gendarmería y Policía Motorizada. Ambos estaban sobre la vereda cuando fueron atacados con gas pimienta.

– Bruno Gange (camarógrafo de Canal 9) recibió 7 balazos de goma, y evitó que a su compañera le pasara lo mismo. «Hubiera pasado a mayores si Bruno no me cubría», aseguró Romina. Fue trasladado en ambulancia hacía un centro asistencial, donde recibió la atención médica por las heridas recibidas.

– Lorena Tapia (periodista TVP) . Estaba en la esquina de Yrigoyen y Entre Ríos cuando se le acercaron motos de la Policía Federal con armas largas. Asegura que en ese lugar no había ninguna situación de tensión ni enfrentamiento. El grupo con el que estaba quedó arrinconado sobre una reja en una esquina. Una bala de goma impactó en la pierna.

– Rodrigo Abd (fotógrafo de la agencia AP). Señaló que el miércoles 31 de enero, cerca de las 17, realizaba su trabajo en la esquina del Congreso. En ese momento se produjo un forcejeo con la Policía Federal y le arrojaron gas pimienta. «Cubrí manifestaciones en distintos países y nunca recibí un gas tan fuerte. Me quemaba la piel y los ojos», explicó. «Por suerte, de inmediato me asistieron con agua y leche para limpiarme los ojos y tratar de seguir trabajando». Decidió no ir a un centro asistencial y continuó. cumpliendo con sus tareas hasta la noche.

– Paula Ancuzo (freelance de Zuma Press). Señaló que aproximadamente a las 18.30, «por Rivadavia una columna de Gendarmería avanzó violentamente y comenzó a dividir a la prensa. Señaló que recibió un golpe en el costado izquierdo del cuello a pesar que estaba con las credenciales de prensa».

– Nacho Petunchi. (fotógrafo de Ámbito). Señaló que en la última hora estaba en Entre Ríos e Irigoyen, la esquina estaba totalmente liberada y la calle no estaba cortada; de pronto aparecieron varias motos de la Policía Federal y dispararon. No había manifestantes ni hipótesis de enfrentamientos. Nos dispararon a todos porque sí. Recibió un disparo en la espalda y otro en el glúteo izquierdo.

– Hernán Nucera (C5N). Señaló que estaba en la vereda y se acercó una moto con policías: “Estábamos sobre la plaza e identificados. Corrimos cuando vimos que disparaban y yo sentí como golpes en la espalda y estampidos”. Tuvo cinco impactos con balas de goma y fue atendido en las postas sanitarias.

– Celeste Alonso, (fotógrafa independiente, socia de Sipreba). Señaló que estaba realizando la cobertura en Avenida Rivadavia, a metros de Callao, en un sector donde no había disturbios: “Estaba tomando imágenes cuando un policía me roció directamente en los ojos sin que hubiera ningún disturbio en ese momento, sólo porque estaba tomando imágenes», denunció. Una compañera la ayudó y la llevó hacía una posta sanitaria.

– Bernardino Ávila (Fotógrafo Página12). Recibió el impacto de una bala de goma en su pierna izquierda. Fue atendido por médicos que circulaban en la zona y pudo continuar trabajando.

– Leandro Teysseire (reportero gráfico Página 12). Fue afectado por el gas pimienta. El colega aseguró que le traspasó la ropa y sufrió picaduras en los brazos por horas.

Con información de Télam y Página/12