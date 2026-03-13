Elecciones en la UNCo: cuándo cierran las listas y quiénes suenan para rector

El viernes 24 de abril, a las 16, vence el plazo para la presentación de las fórmulas que competirán por el rectorado de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Además de definir a sus máximas autoridades por los próximos cuatro años, se elegirán decanos en 17 unidades académicas y se renovará la representación en el Consejo Superior y en los Directivos.

El sistema de votación que se utiliza es la boleta única papel.

La elección se realizará el 26 y 27 de mayo, de 10 a 20. El cierre de padrones será el 31 de marzo. Participan los cuatro claustros: docentes, no docentes, estudiantes y personas graduadas.

Hay tres unidades académicas que escogerán autoridades por primera vez: la facultad de Ciencias Marinas, el Centro Universitario Regional Zapala y el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes, que fueron creados en la última reforma estatutaria.

En competencia

La actual rectora, Beatriz Gentile, anticipó el año pasado a Diario RÍO NEGRO que no iría por la reelección.

El oficialismo de todas formas buscará retener la conducción de la universidad. Llevará como candidato a rector a Christian Lopes, secretario de Planeamiento, docente e investigador de la facultad de Ciencias Agrarias y doctor en Biología. Lo acompañará como vice Lorena Higuera, geógrafa y profesora de la facultad de Humanidades.

Gentile se impuso en segunda vuelta en 2022. Foto archivo.

Según trascendió este sector se enfrentará a la lista de Carlos Espinosa, decano de Turismo. Su postulación ha cosechado avales internos -en las facultades de Ingeniería y Derecho y Ciencias Sociales, por ejemplo- y también externos. Contaría con el apoyo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien el año pasado manifestó su voluntad de involucrarse en la elección, luego de que Gentile anunciara su candidatura a diputada nacional por el peronismo.

«¿Por qué la tenemos que bancar nosotros para que después la manejen ellos? Eso pasa. Las elecciones de la universidad son en mayo del año que viene, y vamos a ir por la Universidad Nacional del Comahue», aseguró ante un grupo de militantes.

La UNCo tiene sedes en Río Negro, sin embargo el gobernador Alberto Weretilneck no se pronunció sobre el comicio. Guarda una muy buena relación con Figueroa, al que públicamente llama «querido amigo».

Está la posibilidad de que haya una tercera candidata: Graciela Bianchini, la directora del centro regional Zapala.

Las listas se oficializarán el 11 de mayo, luego del plazo de impugnaciones.

La fórmula debe ganar con la mitad más uno de los votos (mayoría absoluta). Si no lo logra, habrá segunda vuelta el 16 y 17 de junio.