Elecciones en Río Negro: cierra el plazo y habrá cuatro alianzas, con el acuerdo de La Libertad Avanza, el PRO y Tortoriello

El 17 de agosto vencerá el plazo para la inscripción de candidatos. Foto: Marcelo Ochoa.

A la medianoche de este jueves concluirá el plazo de inscripción de alianzas para las elecciones parlamentarias del próximo 26 de octubre.

En principio, en Río Negro se inscribirán cuatro asociaciones, considerando a La Libertad Avanza que finalmente concretará la suya, incorporando a CREO, que es el partido de Aníbal Tortoriello, al PRO y a Republicanos Unidos (Nicolás Suárez Colman).

Simultáneamente, en Cipolletti, JSRN presentó la coalición electoral “Juntos Defendemos Río Negro” que conformó con la UCR, el ARI y MPP, con la adhesión de Redes, PUL y fuerzas municipales.

La presentación de la alianza Juntos Defenderemos a Río Negro se realizó en Cipolletti. Foto Gentileza

La novedad recayó en que los libertarios presentarán una alianza donde se conservará el nombre de La Libertad Avanza. Anoche, en Capital Federal, el apoderado nacional Santiago Viola formalizaba el acta de conformación con las autoridades partidarias rionegrinas.

La nómina de candidaturas de LLA quedó abierta, aprovechando que esa presentación vencerá el 17 de agosto. Los actores coinciden en que el mando nacional no garantizó ninguna postulación, pero aceptan que la libertaria Lorena Villaverde y Tortoriello serían cabezas al Senado y Diputados.

En el resto solo se permiten especulaciones. El apetecible segundo lugar para la Cámara Alta se asigna al roquense Juan Martín (PRO) o al viedmense Damián Torres (LLA).

Anoche, en Capital Federal, las autoridades de LLA (Lorena Villaverde y Damián Torres), del PRO (Juan Martín) y de CREO (Santiago Ibarrolaza y Nicolas Yansen) firman la alianza para la elección de octubre. Foto Gentileza.

Por su parte, este jueves, se rubricará la expresión antimilei Fuerza Patria que el justicialismo estructura en Nación y que en la Provincia será liderada por la candidatura de Martín Soria. Además del PJ, esa propuesta contendrá al Frente Grande, Kolina y Parte mientras que seguramente también participará el el Socialismo (con sus aliados de Unidad Popular y Somos).

Esta no es una elección más. Es el momento de decidir quién va a ser realmente la voz de Río Negro en el Congreso”. Alberto Weretilneck, en la presentación de la alianza Juntos Defendemos Río Negro

La confirmación de Patria Grande en el esquema rionegrino dependerá de su integración nacional y la misma lógica alcanza al Frente Renovador aunque, en este caso, además, el quiebre en Río Negro entre sus dirigencias anticipa obstáculos adicionales para compartir un proyecto político.

La cuarta comunión electoral se cumplirá con la reedición del tradicional Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) donde confluyen el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Obrero (PO), el de Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.

En Cipolletti, el gobernador Alberto Weretilneck presentó Juntos Defendemos Río Negro”, constituida por JSRN, la UCR, el ARI y el MPP. También firmaron como adherentes Redes y organizaciones municipales, con sus intendentes, como el barilochense Walter Cortés (PUL), Luis Albreiu (Compromiso con Regina), Enrique Rossi (Avancemos Cinco Saltos). Fiel a su estrategia de despliegue territorial, el oficialismo resaltó que el acuerdo incluye a 30 de los 39 intendentes.

“Esta no es una elección más”, alertó Weretilneck. Será el “momento de decidir” la “voz de Río Negro en el Congreso”. Planteó la opción entre representantes que “piensen en los rionegrinos” o aquellos que cumplan “órdenes de Karina, Javier o Cristina. Nosotros elegimos defender, no obedecer”, afirmó el gobernador y también presidente de JSRN. Se prepara otro acto para anunciar la lista completa, que encabezará Facundo López.