Elecciones en Río Negro: hay 3.500 documentos para retirar en las oficinas del Registro Civil

La distintas delegaciones del Registro Civil de Río Negro atenderán al público el domingo, de 8 a 18, para realizar diferentes trámites relacionados con el acto comicial, entre ellos la entrega de los 3.500 Documentos Nacional de Identidad fueron actualizados y esperan por sus titulares.

Además, se podrán realizar consultas respecto al padrón y dónde votar.

Para las y los rionegrinos que tienen algún inconveniente con su DNI o bien no les fue entregado a tiempo, podrán solicitar una certificación de la situación para luego poder justificar la no emisión de su voto.

Se recordó que se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral o con una versión posterior del mismo. Quien concurra a votar con un documento anterior al que aparece en el padrón, no podrá votar. El DNI digital en el teléfono móvil (aplicación «Mi Argentina» u otros) no es válido para votar y que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

Los documentos válidos son:

· DNI libreta verde y libreta celeste.

· DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”).

· Libreta de enrolamiento.

· Libreta cívica.