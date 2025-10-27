Elecciones en Río Negro: Juntos Defendemos Río Negro mantuvo su respaldo en Viedma

Casi un premio consuelo para el gobierno Provincial. En la capital provincial se mantuvo el respaldo al oficialismo, al igual que en Sierra Grande y Guardia Mitre; Fuerza Patria se impuso en General Conesa y San Antonio Oeste, y la Alianza La Libertad Avanza ganó en Las Grutas y el puerto de San Antonio Este.

Como datos llamativos se destacan el 47,31% de los votos que Aníbal Tortoriello consiguió en la estación marítima, en la categoría de diputados con casi 10 puntos más que Lorena Villaverde y el fuerte respaldo a la lista verde en Guardia Mitre con el 55,26% en senadores y el 61,29% en diputados.

En el departamento Adolfo Alsina, que incluye Viedma, San Javier, El Juncal, Cubanea, El Cóndor y Guardia Mitre Juntos ganó en el rubro senadores con el 34,73% y en diputados con el 32,49%, mientras que Fuerza Patria fue segundo en la primera categoría con el 27,07%, después se ubicó La Libertad Avanza con el 26,30% y cuarto fue el PRO con el 4,27%. En diputados el segundo lugar fue para La Libertad Avanza con el 30,55%, después Fuerza Patria con el 26,84% y Primero Río Negro se ubicó cuarto con el 2,89%.

En la capital provincial hubo un fuerte respaldo a Facundo López ya que se impuso en los barrios Don Bosco, 14 de Marzo, Ina Lauquen, Los Fresnos, Curru Leuvu, Santa Clara, Lavalle, Mi Bandera, San Martín, Barrio Jardín, América y 20 de Junio, Álvarez Guerrero, Ceferino, Don Zatti, Las Flores, Independencia, Sargento Cabral, Almirante Brown, 30 de Marzo y en el balneario El Cóndor. La Libertad Avanza se impuso en Belgrano Este y Oeste, Fátima, Mitre, San Javier y Cubanea, y Frente Patria sólo en Costanera y Centro y en El Juncal.

Para diputados la agrupación violeta mejoró mucho su aceptación con 13 barrios, contra 15 de JDRN y sólo tres para Frente Patria.

En San Antonio Oeste Fuerza Patria ganó la categoría senadores con el 34,16% y en diputados con el 32,37%. En el primer renglón JDRN tuvo el 29,50% y LLA fue segundo en diputados con el 28,42%.

En Las Grutas y el puerto de San Antonio Este LLA se quedó con el triunfo. En la villa turística obtuvo el 31,21% para senadores y el 40,31% para diputados seguido por Fuerza Patria 29,05 y 28,08 y luego JDRN con el 22,41 y 18,80%. En la estación marítima sacó el 36,41% para senadores y el 47,31% para diputados seguido por JDRN con el 31,28 y 25,26% y tercero Fuerza Patria con el 14,35 y 15,59%.

En Sierra Grande el oficialismo provincial ganó con el 40,04% en senadores y 39,11 en diputados, seguido por Fuerza Patria con 30,27 y 29,40 y luego LLA con el 23,60 y el 26,47%.

En Conesa el triunfo fue para Fuerza Patria con el 41,70 y 41,38, detrás se ubicó LLA con el 28,14 y 30,87 y tercero Juntos con el 24,04 y el 22,27%.

Por último, Guardia Mitre respaldó al oficialismo provincial con el 55,26% en senadores y 61,29% en diputados, en ambas categorías LLA fue segundo con el 19,73 y 19,58% y tercero Fuerza Patria con el 19,07 y 15,66%.

