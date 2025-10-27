ESCUCHÁ RN RADIO
Elecciones en Río Negro: Juntos Defendemos Río Negro mantuvo su respaldo en Viedma

El oficialismo también ganó en Sierra Grande y Guardia Mitre; La Libertad Avanza se impuso en Las Grutas y el puerto de SAE y Fuerza Patria en San Antonio Oeete y Conesa.

Por Daniel Vila

López ganó en la capital, pero quedó tercero en la provincia. Foto: Marcelo Ochoa.

Casi un premio consuelo para el gobierno Provincial. En la capital provincial se mantuvo el respaldo al oficialismo, al igual que en Sierra Grande y Guardia Mitre; Fuerza Patria se impuso en General Conesa y San Antonio Oeste, y la Alianza La Libertad Avanza ganó en Las Grutas y el puerto de San Antonio Este.

Como datos llamativos se destacan el 47,31% de los votos que Aníbal Tortoriello consiguió en la estación marítima, en la categoría de diputados con casi 10 puntos más que Lorena Villaverde y el fuerte respaldo a la lista verde en Guardia Mitre con el 55,26% en senadores y el 61,29% en diputados.

En el departamento Adolfo Alsina, que incluye Viedma, San Javier, El Juncal, Cubanea, El Cóndor y Guardia Mitre Juntos ganó en el rubro senadores con el 34,73% y en diputados con el 32,49%, mientras que Fuerza Patria fue segundo en la primera categoría con el 27,07%, después se ubicó La Libertad Avanza con el 26,30% y cuarto fue el PRO con el 4,27%. En diputados el segundo lugar fue para La Libertad Avanza con el 30,55%, después Fuerza Patria con el 26,84% y Primero Río Negro se ubicó cuarto con el 2,89%.

En la capital provincial hubo un fuerte respaldo a Facundo López ya que se impuso en los barrios Don Bosco, 14 de Marzo, Ina Lauquen, Los Fresnos, Curru Leuvu, Santa Clara, Lavalle, Mi Bandera, San Martín, Barrio Jardín, América y 20 de Junio, Álvarez Guerrero, Ceferino, Don Zatti, Las Flores, Independencia, Sargento Cabral, Almirante Brown, 30 de Marzo y en el balneario El Cóndor. La Libertad Avanza se impuso en Belgrano Este y Oeste, Fátima, Mitre, San Javier y Cubanea, y Frente Patria sólo en Costanera y Centro y en El Juncal.

Para diputados la agrupación violeta mejoró mucho su aceptación con 13 barrios, contra 15 de JDRN y sólo tres para Frente Patria.

En San Antonio Oeste Fuerza Patria ganó la categoría senadores con el 34,16% y en diputados con el 32,37%. En el primer renglón JDRN tuvo el 29,50% y LLA fue segundo en diputados con el 28,42%.

En Las Grutas y el puerto de San Antonio Este LLA se quedó con el triunfo. En la villa turística obtuvo el 31,21% para senadores y el 40,31% para diputados seguido por Fuerza Patria 29,05 y 28,08 y luego JDRN con el 22,41 y 18,80%. En la estación marítima sacó el 36,41% para senadores y el 47,31% para diputados seguido por JDRN con el 31,28 y 25,26% y tercero Fuerza Patria con el 14,35 y 15,59%.

En Sierra Grande el oficialismo provincial ganó con el 40,04% en senadores y 39,11 en diputados, seguido por Fuerza Patria con 30,27 y 29,40 y luego LLA con el 23,60 y el 26,47%.

En Conesa el triunfo fue para Fuerza Patria con el 41,70 y 41,38, detrás se ubicó LLA con el 28,14 y 30,87 y tercero Juntos con el 24,04 y el 22,27%.

Por último, Guardia Mitre respaldó al oficialismo provincial con el 55,26% en senadores y 61,29% en diputados, en ambas categorías LLA fue segundo con el 19,73 y 19,58% y tercero Fuerza Patria con el 19,07 y 15,66%.

Respaldos mayoritarios

47,31%
de los votos obtuvo Aníbal Tortoriello en el puerto de San Antonio Este, casi 10 puntos más que Lorena Villaverde. Una diferencia similar logró en Las Grutas.

61,29%
de los votos logró en Guardia Mitre la lista de candidatos a diputados nacional de JDRN, el guarismo más alto. Para senadores fue del 55,26%.
La participación llegó al 69% de los habilitados para votar. Foto: Marcelo Ochoa.

Temas

Elecciones 2025

Río Negro

Viedma

Últimas noticias

